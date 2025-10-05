4 दिन में 72% तक रिटर्न देने वाले 5 शेयर, सबसे सस्ते का रेट ₹10 से भी कम; जिसने खरीदा बन गया मालामाल

पिछले हफ्ते शेयर बाजार 4 दिन खुला। गुरुवार 2 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज बंद रहे। इन्हीं 4 दिनों में 5 शेयरों ने 72 फीसदी तक रिटर्न दिया। इन शेयरों में नेचुरा ह्यू केम जय अम्बे सुपरमार्केट्स साइबरटेक सिस्टम्स राजस्थान गैसेज और स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स शामिल हैं। इनमें नेचुरा ह्यू केम ने 72 फीसदी रिटर्न दिया।

नई दिल्ली। पिछले सप्ताह के दौरान शेयर बाजार केवल 4 दिन खुला, क्योंकि गुरुवार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर स्टॉक एक्सचेंज बंद रहे। इन्हीं 4 दिनों में बीएसई सेंसेक्स 780.71 अंक या 0.97 प्रतिशत बढ़कर 81,207.17 पर और निफ्टी 239.55 अंक या 0.97 प्रतिशत बढ़कर 24,894.25 पर बंद हुआ।

इन्हीं 4 दिनों में 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को 72 फीसदी तक रिटर्न (Last Week Top Stocks) दिया। आइए जानते हैं इन शेयरों के बारे में। Natura Hue Chem Share Price नेचुरा ह्यू केम के शेयर ने पिछले हफ्ते 4 कारोबारी सत्रों में 71.97 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर 9.42 रुपये से 16.20 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को कंपनी का शेयर BSE पर 0.29 रुपये या 1.82 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल सिर्फ 6.64 करोड़ रुपये है।

Jay Ambe Supermarkets Share Price जय अम्बे सुपरमार्केट्स के शेयर ने पिछले हफ्ते 58 फीसदी फायदा कराया। इसका शेयर 115.16 रुपये से 181.95 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को कंपनी का शेयर BSE पर 30.30 रुपये या 20 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। इस कंपनी की मार्केट कैपिटल 161.57 करोड़ रुपये है।

Cybertech Systems Share Price साइबरटेक सिस्टम्स का शेयर शुक्रवार को 39.05 रुपये या 16.78 फीसदी की तेजी के साथ 271.80 रुपये पर बंद हुआ। पूरे हफ्ते में इस शेयर ने 57.75 फीसदी रिटर्न दिया। 271.80 रुपये पर इसकी मार्केट कैपिटल

841.84 करोड़ रुपये है। Rajasthan Gases Share Price राजस्थान गैसेज के शेयर ने 55.32 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर शुक्रवार को 4.60 रुपये या 8.30 फीसदी की गिरावट के साथ 60 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 462.63 करोड़ रुपये है।