इन 5 शेयरों ने बना दिया मालामाल, सिर्फ 5 दिन में 91% तक उछले; खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट आई। BSE सेंसेक्स इंडेक्स 273.17 अंक या 0.32 प्रतिशत गिरकर 83,938.71 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 155.75 अंक या 0.60 प्रतिशत गिरकर 25,722.10 पर बंद हुआ।

मगर पिछले हफ्ते 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को 91 फीसदी (Top Stocks Last Week) तक रिटर्न दिया। आइए जानते हैं, इन शेयरों की डिटेल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Groarc Industries Share Price ग्रोआर्क इंडस्ट्रीज का शेयर पिछले हफ्ते 6.44 रुपये से 12.30 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 90.99 फीसदी रिटर्न मिला। इसी शेयर ने बीते हफ्ते सबसे अधिक रिटर्न दिया। मौजूदा भाव 12.30 रुपये पर इसकी मार्केट कैपिटल 25.17 करोड़ रुपये है।

A-1 Share Price ए-1 का शेयर 1053.10 रुपये से 1838.90 रुपये पर पहुंच गया। इससे शेयर ने 74.62 फीसदी रिटर्न दिया। ये थोड़ी बड़ी कंपनी है, जिसकी मार्केट कैपिटल 2115 करोड़ रुपये है। इसके पिछले 52 हफ्तों का शिखर 1838.90 रुपये है।

Telecanor Global Share Price टेलीकैनोर ग्लोबल का शेयर 9.69 रुपये से 15.29 रुपये पर पहुंच गया। इससे इसके शेयरधारकों को 57.79 फीसदी रिटर्न मिला। ये एक बहुत छोटी कंपनी है, जिसकी मार्केट कैपिटल 17.42 करोड़ रुपये है। टेलीकैनोर ग्लोबल लिमिटेड एक इंडिया-बेस्ड पब्लिक कंपनी है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को ब्लॉकचेन सॉल्यूशन और पेमेंट गेटवे के लिए टेक्नोलॉजी और दूसरी सर्विस देती है।

यह कंपनी 1991 में बनी थी और अब यह अपना बिजनेस फोकस मॉडर्न टेक्नोलॉजी सर्विस की तरफ बदल रही है।

Chandni Machines Share Price चांदनी मशीन्स के शेयर ने निवेशकों को 46.68 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर बीते हफ्ते 56.17 रुपये से 82.39 रुपये पर पहुंच गया। इस कंपनी की मार्केट कैपिटल 26.59 करोड़ रुपये है।

ये कंपनी इस्तेमाल की हुई, लेकिन अच्छी कंडीशन वाली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें (यूरोप, एशिया और U.S.A. से 20-2500 टन कैपेसिटी वाली), मशीन टूल्स (VMC, HMC, टर्निंग सेंटर वगैरह) और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स (जैसे फोर्कलिफ्ट, रीच ट्रक वगैरह) इंपोर्ट करने का बिजनेस करती है।