Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन 5 शेयरों ने बना दिया मालामाल, सिर्फ 5 दिन में 91% तक उछले; खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:23 AM (IST)

    पिछले हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद, कुछ शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न (High Return Shares) दिया। ग्रोआर्क इंडस्ट्रीज ने 91% तक का रिटर्न दिया, जबकि ए-1, टेलीकैनोर ग्लोबल, चांदनी मशीन्स और मिश डिजाइंस के शेयरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इन शेयरों ने निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    5 दिन में 91 फीसदी तक रिटर्न देने वाले शेयर

    नई दिल्ली। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट आई। BSE सेंसेक्स इंडेक्स 273.17 अंक या 0.32 प्रतिशत गिरकर 83,938.71 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 155.75 अंक या 0.60 प्रतिशत गिरकर 25,722.10 पर बंद हुआ।
    मगर पिछले हफ्ते 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को 91 फीसदी (Top Stocks Last Week) तक रिटर्न दिया। आइए जानते हैं, इन शेयरों की डिटेल।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    Groarc Industries Share Price

    ग्रोआर्क इंडस्ट्रीज का शेयर पिछले हफ्ते 6.44 रुपये से 12.30 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 90.99 फीसदी रिटर्न मिला। इसी शेयर ने बीते हफ्ते सबसे अधिक रिटर्न दिया। मौजूदा भाव 12.30 रुपये पर इसकी मार्केट कैपिटल 25.17 करोड़ रुपये है।

    A-1 Share Price

    ए-1 का शेयर 1053.10 रुपये से 1838.90 रुपये पर पहुंच गया। इससे शेयर ने 74.62 फीसदी रिटर्न दिया। ये थोड़ी बड़ी कंपनी है, जिसकी मार्केट कैपिटल 2115 करोड़ रुपये है। इसके पिछले 52 हफ्तों का शिखर 1838.90 रुपये है।

    Telecanor Global Share Price

    टेलीकैनोर ग्लोबल का शेयर 9.69 रुपये से 15.29 रुपये पर पहुंच गया। इससे इसके शेयरधारकों को 57.79 फीसदी रिटर्न मिला। ये एक बहुत छोटी कंपनी है, जिसकी मार्केट कैपिटल 17.42 करोड़ रुपये है। टेलीकैनोर ग्लोबल लिमिटेड एक इंडिया-बेस्ड पब्लिक कंपनी है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को ब्लॉकचेन सॉल्यूशन और पेमेंट गेटवे के लिए टेक्नोलॉजी और दूसरी सर्विस देती है।
    यह कंपनी 1991 में बनी थी और अब यह अपना बिजनेस फोकस मॉडर्न टेक्नोलॉजी सर्विस की तरफ बदल रही है।

    Chandni Machines Share Price

    चांदनी मशीन्स के शेयर ने निवेशकों को 46.68 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर बीते हफ्ते 56.17 रुपये से 82.39 रुपये पर पहुंच गया। इस कंपनी की मार्केट कैपिटल 26.59 करोड़ रुपये है।
    ये कंपनी इस्तेमाल की हुई, लेकिन अच्छी कंडीशन वाली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें (यूरोप, एशिया और U.S.A. से 20-2500 टन कैपेसिटी वाली), मशीन टूल्स (VMC, HMC, टर्निंग सेंटर वगैरह) और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स (जैसे फोर्कलिफ्ट, रीच ट्रक वगैरह) इंपोर्ट करने का बिजनेस करती है।

    Mish Designs Share Price

    मिश डिजाइंस का शेयर 46.25 रुपये से 67.39 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 45.71 फीसदी रिटर्न मिला। इस कंपनी की मार्केट कैपिटल 21.45 करोड़ रुपये है। ये कंपनी फैशन सेगमेंट में क्रिएटिव डिजाइनर, इनोवेटिव टेक गीक्स सर्विस देती है। इसके पास अनुभवी प्रोडक्ट एक्सपर्ट और कस्टमर सर्विस जीनियस भी हैं।

    ये भी पढ़ें - शेयर बाजार में अगले हफ्ते आएंगे 5 नए IPO, इस कंपनी का GMP मचा रहा धमाल; कौन कराएगा सबसे अधिक प्रॉफिट?

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)