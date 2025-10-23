Language
    1-2 रुपये वाले 5 जोरदार शेयर, जिन्होंने दिया 171 फीसदी तक रिटर्न; खरीद लिया होता तो बन जाते मालामाल

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:16 AM (IST)

    इस लेख में 1-2 रुपये के 5 पेनी स्टॉक्स (Top Penny Stocks) के बारे में बताया गया है, जिनमें ओन्टिक फिनसर्व, एक्सेल रियलिटी एन इंफ्रा, सिस्ट्रो टेलीलिंक, सत्व सुकुन लाइफकेयर और विजन सिनेमाज शामिल हैं। इन शेयरों में पिछले एक साल में अच्छी वृद्धि देखी गई है, लेकिन इनमें निवेश जोखिम भरा हो सकता है। निवेश से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

    पेनी स्टॉक्स ने किया मालामाल, 1 साल में 171% तक रिटर्न दिया

    नई दिल्ली। पेनी स्टॉक्स वे शेयर होते हैं जिनकी कीमत बहुत कम यानी आमतौर पर 10 रुपये तक होती है। ये स्टॉक्स (Top Penny Stocks) छोटी कंपनियों के होते हैं, जिनमें हाई रिस्क और अस्थिरता होती है। निवेशक इन्हें कम कीमत के कारण खरीदते हैं और उम्मीद करते हुए कि भविष्य में इनकी कीमत बढ़ेगी।
    हालांकि, इनमें निवेश जोखिम भरा होता है क्योंकि इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति अक्सर कमजोर होती है। इसलिए, निवेश से पहले रिसर्च और सावधानी जरूरी है। पर इनमें से कुछ शेयर काफी तगड़ा रिटर्न भी दे देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 1-2 रुपये वाले 5 शेयरों के बारे में।

    Ontic Finserve Share Price

    ओन्टिक फिनसर्व का शेयर इस समय 1.90 रुपये पर है। इसके शेयर में बीते 1 साल में 171.43 फीसदी की मजबूती आई है। ये सिर्फ 17.10 करोड़ रुपये की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। इसका शेयर इस साल अब तक 183.6 फीसदी चढ़ा है।

    Excel Realty N Infra Share Price

    Excel Realty N Infra ने 1 साल में निवेशकों का पैसा सीधा डबल कर दिया है। बीते एक साल में ये शेयर 100 फीसदी चढ़ा है। वहीं 2025 में अब तक ये 24.80 फीसदी ऊपर गया है। फिलहाल ये शेयर 1.56 रुपये है और इसकी मार्केट कैपिटल 218.66 करोड़ रुपये है।

    Cistro Telelink Share Price

    सिस्ट्रो टेलीलिंक का शेयर इस समय 0.94 रुपये पर है। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 4.83 करोड़ रुपये है। एक साल में इसके शेयर में 28.77 फीसदी और 2025 में अब तक 23.68 फीसदी की मजबूती आई है।

    Sattva Sukun Lifecare Share Price

    अगला शेयर है Sattva Sukun, जिसका शेयर एक साल में 24.3 फीसदी ऊफर चढ़ा है। 1980 में शुरू हुई ये कंपनी प्रीमियम एरोमा ऑयल, खास कपूर-बेस्ड फ्रेशनर, और लकड़ी और कांच के बारीक हैंडीक्राफ्ट बनाती है। ये शेयर इस समय 0.82 रुपये पर है।

    Vision Cinemas Share Price

    ये शेयर 1 साल में 20.4 फीसदी चढ़ा है, जो अब 1.30 रुपये पर है। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 9.21 करोड़ रुपये है। इस कंपनी की शुरुआत 1992 में की गयी थी।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)