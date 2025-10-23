1-2 रुपये वाले 5 जोरदार शेयर, जिन्होंने दिया 171 फीसदी तक रिटर्न; खरीद लिया होता तो बन जाते मालामाल

नई दिल्ली। पेनी स्टॉक्स वे शेयर होते हैं जिनकी कीमत बहुत कम यानी आमतौर पर 10 रुपये तक होती है। ये स्टॉक्स (Top Penny Stocks) छोटी कंपनियों के होते हैं, जिनमें हाई रिस्क और अस्थिरता होती है। निवेशक इन्हें कम कीमत के कारण खरीदते हैं और उम्मीद करते हुए कि भविष्य में इनकी कीमत बढ़ेगी।

हालांकि, इनमें निवेश जोखिम भरा होता है क्योंकि इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति अक्सर कमजोर होती है। इसलिए, निवेश से पहले रिसर्च और सावधानी जरूरी है। पर इनमें से कुछ शेयर काफी तगड़ा रिटर्न भी दे देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 1-2 रुपये वाले 5 शेयरों के बारे में।

Ontic Finserve Share Price ओन्टिक फिनसर्व का शेयर इस समय 1.90 रुपये पर है। इसके शेयर में बीते 1 साल में 171.43 फीसदी की मजबूती आई है। ये सिर्फ 17.10 करोड़ रुपये की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। इसका शेयर इस साल अब तक 183.6 फीसदी चढ़ा है।

Excel Realty N Infra Share Price Excel Realty N Infra ने 1 साल में निवेशकों का पैसा सीधा डबल कर दिया है। बीते एक साल में ये शेयर 100 फीसदी चढ़ा है। वहीं 2025 में अब तक ये 24.80 फीसदी ऊपर गया है। फिलहाल ये शेयर 1.56 रुपये है और इसकी मार्केट कैपिटल 218.66 करोड़ रुपये है।

Cistro Telelink Share Price सिस्ट्रो टेलीलिंक का शेयर इस समय 0.94 रुपये पर है। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 4.83 करोड़ रुपये है। एक साल में इसके शेयर में 28.77 फीसदी और 2025 में अब तक 23.68 फीसदी की मजबूती आई है।