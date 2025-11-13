IPO News: ₹85 पहुंचा टेनेको क्लीन आईपीओ का GMP, हवा साफ करने वाले प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी; कब तक है मौका?
टेनेको क्लीन एयर इंडिया का आईपीओ (Tenneco Clean Air India IPO) 12 नवंबर को खुला और 14 नवंबर को बंद हो गया। इसे निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और दूसरे दिन यह 0.74 गुना सब्सक्राइब हो गया। आईपीओ का जीएमपी 85 रुपये है, और लिस्टिंग 21.4% प्रीमियम पर होने की उम्मीद है। खुदरा निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश राशि ₹14,689 है।
नई दिल्ली। टेनेको इंक की सब्सिडियरी कंपनी टेनेको क्लीन एयर इंडिया का आईपीओ (Tenneco Clean Air India IPO) 12 नवंबर को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। टेनेको क्लीन एयर का मेनबोर्ड आईपीओ 14 नवंबर को बंद होगा और आईपीओ अलॉटमेंट डेट 17 नवंबर है, जबकि आईपीओ की लिस्टिंग डेट 19 नवंबर है। टेनेको क्लीन एयर इंडिया का शेयर बीएसई और एनएसई पर होगा।
आइए जानते हैं कि कैसा मिल रहा है इस आईपीओ को रेस्पॉन्स और कितना चल रहा है GMP।
कैसा मिल रहा रेस्पॉन्स
टेनेको क्लीन एयर इंडिया के आईपीओ को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आईपीओ के दूसरे दिन करीब साढ़े 10 बजे तक ये 0.74 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इसे PhysicsWallah और Emmvee Photovoltaic Power जैसे अन्य मेनबोर्ड आईपीओ के मुकाबले ज्यादा बेहतर रेस्पॉन्स मिल रहा है।
Tenneco Clean Air India IPO GMP
टेनेको क्लीन एयर इंडिया के आईपीओ का जीएमपी काफी शानदार है। इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका जीएमपी 85 रुपये चल रहा है। जबकि इसका प्राइस बैंड ₹378 से ₹397 है। अगर आईपीओ में शेयरों का प्राइस 397 रुपये भी तय होता है तो इसकी लिस्टिंग मौजूदा जीएमपी के आधार पर 482 रुपये पर हो सकती है। इससे शेयर की लिस्टिंग 21.4 फीसदी के प्रीमियम पर होगी।
कितना निवेश है जरूरी
टेनेको क्लीन एयर आईपीओ के लिए आवेदन का लॉट साइज 37 शेयरों की है और एक रिटेल निवेशक के लिए न्यूनतम निवेश राशि ₹14,689 है। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर है और एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टेनेको क्लीन एयर आईपीओ रजिस्ट्रार है।
क्या करती है कंपनी
टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड, अमेरिका की टेनेको इंक की एक सब्सिडियरी कंपनी है और घरेलू और निर्यात दोनों के लिए हाई टेक्नोलॉजी वाले ऑटोमोटिव कंपोनेंट, विशेष रूप से क्लीन एयर (आफ्टर ट्रीटमेंट/एग्जॉस्ट) सिस्टम्स, पावरट्रेन सॉल्यूशंस और एडवांस्ड राइड टेक्नोलॉजीज (जैसे सस्पेंशन सिस्टम्स) बनाने में महारत रखती है।
