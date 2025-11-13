मोतीलाल ओसवाल ने दी मैक्स फाइनेंशियल और अशोक लेलैंड में निवेश की सलाह, जबरदस्त रिटर्न मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी नई रिपोर्ट में दो शेयरों पर आउटलुक पेश किया है। इनमें मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज (Max Financial Services Share Target) और अशोक लेलैंड (Stocks To Buy) शामिल हैं। दोनों ही शेयरों को खरीदने की सलाह दी गयी है। आगे जानिए इनका टार्गेट कितना है।

Max Financial Services Share Target इसका शेयर फिलहाल 1705 रुपये के आस-पास है, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने इसका टार्गेट 1893 रुपये दिया है। यानी ये शेयर 11-12 फीसदी रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार अपने 50 DEMA से उछाल के बाद, ये स्टॉक डेली चार्ट पर गिरती सप्लाई ट्रेंडलाइन से बाहर आ गया है। इसका RSI मोमेंटम इंडिकेटर तेजी बढ़ रहा है जो सकारात्मक सेंटीमेंट का इशारा है।

मैक्स फाइनेंशियल ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें ग्रॉस प्रीमियम इनकम/न्यू बिजनेस एपीई सालाना आधार पर 18%/16% बढ़ा। वीएनबी में सालाना आधार पर 25% की वृद्धि हुई और मार्जिन सालाना आधार पर 150 आधार अंक बढ़कर 25.5% हो गया।

मैक्स फाइनेंशियल ने लगातार मार्जिन विस्तार और बैलेंस्ड प्रोडक्ट मिक्स के साथ इंडस्ट्री से बेहतर वृद्धि दर्ज की, जिससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटैबिलिटी की संभावना बनी रही।