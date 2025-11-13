Language
    मोतीलाल ओसवाल ने दी मैक्स फाइनेंशियल और अशोक लेलैंड में निवेश की सलाह, जबरदस्त रिटर्न मिलने की उम्मीद

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:41 AM (IST)

    मोतीलाल ओसवाल की नई रिपोर्ट में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और अशोक लेलैंड के शेयरों (Stocks To Buy) पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। मैक्स फाइनेंशियल का लक्ष्य 1893 रुपये और अशोक लेलैंड का 165 रुपये निर्धारित किया गया है। दोनों कंपनियों ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है और भविष्य में बेहतर विकास की उम्मीद है।

    मोतीलाल ओसवाल ने दी दो शेयर खरीदने की सलाह

    नई दिल्ली। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी नई रिपोर्ट में दो शेयरों पर आउटलुक पेश किया है। इनमें मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज (Max Financial Services Share Target) और अशोक लेलैंड (Stocks To Buy) शामिल हैं। दोनों ही शेयरों को खरीदने की सलाह दी गयी है। आगे जानिए इनका टार्गेट कितना है।

    Max Financial Services Share Target

    इसका शेयर फिलहाल 1705 रुपये के आस-पास है, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने इसका टार्गेट 1893 रुपये दिया है। यानी ये शेयर 11-12 फीसदी रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार अपने 50 DEMA से उछाल के बाद, ये स्टॉक डेली चार्ट पर गिरती सप्लाई ट्रेंडलाइन से बाहर आ गया है। इसका RSI मोमेंटम इंडिकेटर तेजी बढ़ रहा है जो सकारात्मक सेंटीमेंट का इशारा है।
    मैक्स फाइनेंशियल ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें ग्रॉस प्रीमियम इनकम/न्यू बिजनेस एपीई सालाना आधार पर 18%/16% बढ़ा। वीएनबी में सालाना आधार पर 25% की वृद्धि हुई और मार्जिन सालाना आधार पर 150 आधार अंक बढ़कर 25.5% हो गया।
    मैक्स फाइनेंशियल ने लगातार मार्जिन विस्तार और बैलेंस्ड प्रोडक्ट मिक्स के साथ इंडस्ट्री से बेहतर वृद्धि दर्ज की, जिससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटैबिलिटी की संभावना बनी रही।

    अशोक लेलैंड

    अशोक लेलैंड का शेयर 149 रुपये के आस-पास आ गया है, जबकि इसका टार्गेट 165 रुपये का है। अशोक लेलैंड का वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में प्रॉफिट 8 अरब रुपये रहा। यह ब्रोकरेज फर्म के अनुमान से 8% अधिक रहा। इसका मार्जिन साल-दर-साल 50 आधार अंक बढ़कर 12.1% हो गया।
    एलसीवी (लाइट कमर्शियल व्हीकल) की मांग में पहले से ही सुधार के संकेत दिख रहे हैं, अब उम्मीद जताई गयी है कि एमएचसीवी (मिड-हेवी कमर्शियल व्हीकल) ट्रक की मांग आने वाली तिमाहियों में ठीक हो जाएगी, जिसे हाल ही में जीएसटी दर में कटौती के कारण पूरे भारत में खपत में तेजी से मदद मिलेगी।
    पिछले कुछ सालों में, कंपनी ने नॉन-ट्रक सेगमेंट्स पर ध्यान दिया है। मार्जिन विस्तार और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल से लंबी अवधि में रिटर्न में सुधार की उम्मीद है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

