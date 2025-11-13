आज का शेयर बाजार: हो सकती है सपाट शुरुआत, गिफ्ट निफ्टी में सुस्ती; टाटा स्टील-IRCTC समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक्स
आज शेयर बाजार में सपाट शुरुआत (Stock Market Today) होने की संभावना है, गिफ्ट निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। तकनीकी संकेतक तेजी का संकेत दे रहे हैं, जिससे आईटी और ऑटो सेक्टरों में खरीदारी की उम्मीद है। हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स समेत कई कंपनियां आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगी। टाटा स्टील, लॉयड मेटल्स और प्रेस्टीज एस्टेट्स के लाभ में वृद्धि हुई है।
नई दिल्ली। आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में सपाट शुरुआत हो सकती है। सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 2 अंक गिरकर 25,954.50 पर है। बता दें कि इससे पहले लगातार 3 दिन शेयर बाजार में मजबूती आई है।
हालांकि एक अनुमान ये है कि निफ्टी 25,850 के बना हुआ है और टेक्निकल इंडिकेटर्स तेजी का संकेत दे रहे हैं, जिससे ट्रेडर्स विशेष रूप से आईटी, ऑटो, मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में खरीदारी की उम्मीद कर सकते हैं। इससे शेयर बाजार को सहारा मिलेगा और इसमें तेजी आ सकती है।
Q2 Results Today - हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, एल्केम लैबोरेटरीज, इप्का लैबोरेटरीज, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, वोल्टास, अपोलो टायर्स, भारत डायनेमिक्स, दिलीप बिल्डकॉन, जीएमआर एयरपोर्ट्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, मुथूट फाइनेंस, एनबीसीसी (इंडिया), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओर्कला इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस आज अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी।
Tata Steel - दूसरी तिमाही में इसका लाभ 319.5% बढ़कर 3,183 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष 758.8 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 8.9% बढ़कर 58,689.3 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष 53,904.7 करोड़ रुपये था।
Lloyds Metals - इसका प्रॉफिट 90% बढ़कर 572.4 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 301.3 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू 154.3% बढ़कर 3,651.4 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 1,435.7 करोड़ रुपये था।
Prestige Estates Projects - कंपनी का लाभ 123.9% बढ़कर 430.3 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 192.2 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू 5.5% बढ़कर 2,431.7 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 2,304.4 करोड़ रुपये था।
Cochin Shipyard - कंपनी का प्रॉफिट 43% घटकर 107.5 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 188.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 2.2% घटकर 1,118.6 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 1,143.2 करोड़ रुपये था।
Nazara Technologies - घाटा 33.9 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल दूसरी तिमाही में 18.1 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 65% बढ़कर 526.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 318.9 करोड़ रुपये था।
IRCTC - प्रॉफिट 11.1% बढ़कर 342 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 307.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 7.7% बढ़कर 1,146 करोड़ रुपये हुआ, जो पहले 1,064 करोड़ रुपये था।
Ircon International - कंपनी का प्रॉफिट 33.7% घटकर 136.5 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष 205.9 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू 19.2% घटकर 1,976.8 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष 2,447.5 करोड़ रुपये था।
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals - कंपनी का प्रॉफिट 70.5% बढ़कर 179 करोड़ रुपये हुआ, जो पहले 105 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू 2.7% बढ़कर 1,968 करोड़ रुपये हुआ, जो पहले 1,917 करोड़ रुपये था।
Indraprastha Gas - इसका लाभ 15.2% घटकर 385 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 454.2 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 8.9% बढ़कर 4,446 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 4,084.2 करोड़ रुपये था।
State Bank of India - बैंक ने केयरएज ग्लोबल आईएफएससी (सीजीआईएल) में 29.7 लाख इक्विटी शेयर (9.9% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व) खरीदने के लिए केयर रेटिंग्स के साथ एक समझौता किया है।
Cosmo First - कंपनी ने दक्षिण कोरियाई फिल्म और रसायन कंपनी, फिल्ममैक्स कॉर्पोरेशन के साथ एक स्ट्रैटजिक 50:50 जॉइंट वेंचर में एंट्री की है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
