आज का शेयर बाजार: हो सकती है सपाट शुरुआत, गिफ्ट निफ्टी में सुस्ती; टाटा स्टील-IRCTC समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक्स

नई दिल्ली। आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में सपाट शुरुआत हो सकती है। सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 2 अंक गिरकर 25,954.50 पर है। बता दें कि इससे पहले लगातार 3 दिन शेयर बाजार में मजबूती आई है।

हालांकि एक अनुमान ये है कि निफ्टी 25,850 के बना हुआ है और टेक्निकल इंडिकेटर्स तेजी का संकेत दे रहे हैं, जिससे ट्रेडर्स विशेष रूप से आईटी, ऑटो, मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में खरीदारी की उम्मीद कर सकते हैं। इससे शेयर बाजार को सहारा मिलेगा और इसमें तेजी आ सकती है।

Q2 Results Today - हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, एल्केम लैबोरेटरीज, इप्का लैबोरेटरीज, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, वोल्टास, अपोलो टायर्स, भारत डायनेमिक्स, दिलीप बिल्डकॉन, जीएमआर एयरपोर्ट्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, मुथूट फाइनेंस, एनबीसीसी (इंडिया), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओर्कला इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस आज अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी।

Tata Steel - दूसरी तिमाही में इसका लाभ 319.5% बढ़कर 3,183 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष 758.8 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 8.9% बढ़कर 58,689.3 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष 53,904.7 करोड़ रुपये था। Lloyds Metals - इसका प्रॉफिट 90% बढ़कर 572.4 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 301.3 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू 154.3% बढ़कर 3,651.4 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 1,435.7 करोड़ रुपये था। Prestige Estates Projects - कंपनी का लाभ 123.9% बढ़कर 430.3 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 192.2 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू 5.5% बढ़कर 2,431.7 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 2,304.4 करोड़ रुपये था। Cochin Shipyard - कंपनी का प्रॉफिट 43% घटकर 107.5 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 188.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 2.2% घटकर 1,118.6 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 1,143.2 करोड़ रुपये था। Nazara Technologies - घाटा 33.9 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल दूसरी तिमाही में 18.1 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 65% बढ़कर 526.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 318.9 करोड़ रुपये था।