अगर बिहार में डूबी NDA तो क्रैश होगा मार्केट? ऐसा होने पर 7% तक डुबकी लगाएगा निफ्टी

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से घरेलू शेयर बाजार संभलता दिख रहा है। मगर अब विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर बिहार में कांटे की टक्कर वाले चुनाव के बाद सत्तारूढ़ एनडीए सरकार (Bihar Election Result Date) गिरती है, तो इसका शेयर बाजार पर निगेटिव असर पड़ सकता है।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार अगर बिहार में एनडीए की हार केंद्र सरकार को प्रभावित करती है और नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों के नेतृत्व वाला कोई गठबंधन केंद्र में आता है, तो बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स शॉर्ट टर्म में 5-7% तक गिर सकता है, जो राजनीतिक अनिश्चितता के कारण हुई पिछली बिकवाली को दर्शाता है।

2024 में आई थी भारी गिरावट गौरतलब है कि पिछले साल जब आम चुनावों के नतीजों में भाजपा को बहुमत नहीं मिला और चुनाव नतीजे एग्जिट पोल से काफी अलग रहे थे, तो शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी। तब निफ्टी एक ही दिन में 6% तक गिर गया था, क्योंकि निवेशक एक कमजोर गठबंधन सरकार को लेकर घबरा गए थे।

फाइनेंशियल मार्केट, जो फिस्कल और रिफॉर्म पॉलिसी पर काफी संवेदनशील होता है, वो सरकार की अस्थिरता पर भी जल्दी रेस्पॉन्स दे सकता है।

इन शेयरों पर पड़ सकता निगेटिव असर ऐतिहासिक तौर पर, भारतीय बाजारों ने गठबंधन की परवाह किए बिना निर्णायक नेतृत्व पर भरोसा जताया है। पर अलग-अलग सेक्टरों पर नजर डालें तो रक्षा, पब्लिक सेक्टर और इंफ्रा शेयरों की रफ्तार डिसेंट्रलाइजेशन और नेतृत्व परिवर्तन की आशंकाओं के कारण कम हो सकती है।

इसके उलट, क्षेत्रीय रूप से अधिक केंद्रित और ज्यादा सामाजिक खर्च की उम्मीदों के बीच उपभोग, क्षेत्रीय बैंक और एसएमई-संबंधित शेयर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।