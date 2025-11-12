किसने बनाई भारत की सबसे लंबी सुरंग? इस पहाड़ी राज्य को पूरे भारत से है जोड़ती; तैयार करने में खर्च हुए इतने अरब रुपये
भारत में ट्रेनों और परिवहन के लिए बनी कई सुरंगों (Longest Tunnel in India) में से सबसे लंबी पीर पंजाल रेलवे टनल है। 11.22 किलोमीटर लंबी यह सुरंग जम्मू-कश्मीर में है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल के साथ मिलकर इसे बनाया, जिसकी लागत लगभग 1150 करोड़ रुपये आई। यह सुरंग कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है और यात्रा का समय कम करती है।
नई दिल्ली। भारत में कई सुरंग हैं, जिन्हें ट्रेनों और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के लिए बनाया गया है। भारत की सबसे लंबी सुरंग (Longest Tunnel in India) पीर पंजाल रेलवे टनल (Pir Panjal Railway Tunnel) है। इसे बनिहाल-काजीगुंड रेलवे टनल (Banihal-Qazigund Railway Tunnel) के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी लंबाई लगभग 11.22 किलोमीटर है। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित एक रेलवे सुरंग है जो जम्मू-बारामूला लाइन का हिस्सा है। आइए जानते हैं कि इसे किसने और कितने खर्च में बनाया है।
इस कंपनी ने बनाई सुरंग
पीर पंजाल रेलवे टनल का कंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) ने किया था, जिसे इरकॉन इंटरनेशनल (IRCON International) से ठेका मिला था। यह सुरंग उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल संपर्क परियोजना (Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link Project) का हिस्सा है, जिसका मैनेजमेंट इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है।
वहीं इसकी कंसल्टेंट GC-Rites Joint Venture थी।
पहले यह सुरंग 119 किलोमीटर लंबी काजीगुंड से बारामूला रेलवे लाइन का हिस्सा थी, जो अक्टूबर 2009 में चालू हुई थी। बता दें कि बनिहाल और काजीगुंड क्षेत्र पूरे कश्मीर रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट में सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक है।
बनाने में कितने रुपये हुए खर्च
रिपोर्ट्स के अनुसार पीर पंजाल रेलवे टनल की पूरी लागत लगभग ₹1150 करोड़ (11.5 अरब रुपये) थी। यह उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका कुल बजट ₹37,012 करोड़ का था।
एशिया में दूसरी लंबी सुरंग
- लोकेशन : जम्मू और कश्मीर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला
- लंबाई : 11.215 किमी (लगभग 11.22 किमी)
- प्रकार : रेलवे सुरंग
- महत्व : यह भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग और एशिया की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है
क्यों है खास
यह सुरंग कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच हर मौसम में, पूरे साल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। इसने बनिहाल और काजीगुंड के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है, जिससे यात्रा घंटों की बजाय मिनटों में पूरी हो जाती है।
