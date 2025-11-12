पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से हर महीने कमाएं ₹9250, पत्नी को भी मिलेगा फायदा; निवेश की रकम मिलेगी वापस
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) एक बचत योजना है जो नियमित मासिक आय प्रदान करती है। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है, जिस पर मासिक ब्याज मिलता है। व्यक्तिगत रूप से 9 लाख रुपये या संयुक्त रूप से 15 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है, जिसकी निवेश अवधि 5 वर्ष है। 7.4% ब्याज दर के आधार पर हर महीने निश्चित आय प्राप्त होती है।
नई दिल्ली। हर महीने के खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। पर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) या पीओएमआईएस एक खास तरह की बचत योजना है जो आपको रेगुलर मासिक इनकम देती है।
इसमें आपका पैसा एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है और आपको उस पर मासिक ब्याज मिलता है। यह योजना उन लोगों के लिए बेहतर है जो रेगुलर इनकम की तलाश में हैं - जैसे कि रिटायर्ड लोग या छोटे निवेशक। पीओएमआईएस में निवेश करने से आपको अपने खर्चों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।
कैसे होती है कमाई
पीओएमआईएस एक ऐसी योजना है जिसमें आप एक निश्चित राशि निवेश करते हैं और हर महीने एक निश्चित ब्याज (जो इस समय 7.40% प्रति वर्ष है) प्राप्त करते हैं। इस योजना के तहत आप एक बार में बड़ी राशि निवेश करते हैं और आपको ब्याज के रूप में मासिक आय मिलेगी। यह सुरक्षित बचत निवेश ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो जोखिम वाले निवेश विकल्पों को पसंद नहीं करते हैं।
हर महीने कितने रुपये मिलेंगे
आप अकेले 9 लाख रुपये या संयुक्त रूप से (पत्नी या पति के साथ) 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं और निवेश अवधि 5 वर्ष है। अब होगा ये कि मान लीजिए आपने अकेले 9 लाख रुपये का निवेश किया तो 7.4 फीसदी ब्याज दर के आधार पर आपको हर महीने 5550 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे।
अगर आप पत्नी के साथ मिलकर 15 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो हर महीने 9250 रुपये मिलेंगे। ये पैसा आपको 5 साल तक मिलता रहेगा, जो आपकी निवेश राशि के लिए लॉक-इन पीरियड होगा, यानी आप इसे 5 साल से पहले नहीं निकाल सकेंगे।
मिल जाएगा सारा पैसा
5 साल तक ब्याज पाने के बाद आपको अंत में सारी निवेश राशि वापस मिल जाएगी। आप चाहें तो अपना पैसा दोबारा इंवेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करें तो आपकी मंथली इनकम फिर शुरू हो जाएगी।
ये हैं खासियतें
सुरक्षा : यह एक सरकारी योजना है, इसलिए आपका पैसा सुरक्षित रहेगा
जोखिम नहीं : एक निश्चित आय योजना होने के कारण, आपकी निवेश राशि बाजार के जोखिमों के अधीन नहीं होगी और पूरी तरह रिस्क फ्री इंवेस्टमेंट रहेगा।
मिनिमम राशि बहुत कम : आप 1,000 रुपये के मामूली शुरुआती निवेश से शुरुआत कर सकते हैं।
गारंटीड रिटर्न : आपको हर महीने ब्याज के रूप में इनकम मिलेगी। रिटर्न एफडी जैसे अन्य निश्चित आय ऑप्शनों की तुलना में अधिक है।
एक से ज्यादा खाते : आप अपने नाम से एक से ज्यादा खाते खोल सकते हैं। लेकिन उन सभी में कुल जमा राशि 9 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती।
जॉइंट खाता : आप 2 या 3 लोग मिलकर संयुक्त खाता खोल सकते हैं। इस स्थिति में, इस खाते में कुल 15 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है।
फंड ट्रांसफर : निवेशक अपनी धनराशि को आवर्ती जमा (आरडी) खाते में स्थानांतरित कर सकता है, जो डाकघर द्वारा हाल ही में शुरू की गई एक सुविधा है। इसे अधिक ब्याज और रिटर्न अर्जित करने के लिए शुरू किया गया है।
नॉमिनी : निवेशक किसी को भी (परिवार के किसी सदस्य) को नॉमिनी बना सकता है, ताकि खाते की अवधि के दौरान निवेशक की मृत्यु होने पर वो लाभ और फंड का दावा कर सके।
