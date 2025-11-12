पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से हर महीने कमाएं ₹9250, पत्नी को भी मिलेगा फायदा; निवेश की रकम मिलेगी वापस

नई दिल्ली। हर महीने के खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। पर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) या पीओएमआईएस एक खास तरह की बचत योजना है जो आपको रेगुलर मासिक इनकम देती है।

इसमें आपका पैसा एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है और आपको उस पर मासिक ब्याज मिलता है। यह योजना उन लोगों के लिए बेहतर है जो रेगुलर इनकम की तलाश में हैं - जैसे कि रिटायर्ड लोग या छोटे निवेशक। पीओएमआईएस में निवेश करने से आपको अपने खर्चों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



कैसे होती है कमाई पीओएमआईएस एक ऐसी योजना है जिसमें आप एक निश्चित राशि निवेश करते हैं और हर महीने एक निश्चित ब्याज (जो इस समय 7.40% प्रति वर्ष है) प्राप्त करते हैं। इस योजना के तहत आप एक बार में बड़ी राशि निवेश करते हैं और आपको ब्याज के रूप में मासिक आय मिलेगी। यह सुरक्षित बचत निवेश ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो जोखिम वाले निवेश विकल्पों को पसंद नहीं करते हैं।

हर महीने कितने रुपये मिलेंगे आप अकेले 9 लाख रुपये या संयुक्त रूप से (पत्नी या पति के साथ) 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं और निवेश अवधि 5 वर्ष है। अब होगा ये कि मान लीजिए आपने अकेले 9 लाख रुपये का निवेश किया तो 7.4 फीसदी ब्याज दर के आधार पर आपको हर महीने 5550 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे।

अगर आप पत्नी के साथ मिलकर 15 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो हर महीने 9250 रुपये मिलेंगे। ये पैसा आपको 5 साल तक मिलता रहेगा, जो आपकी निवेश राशि के लिए लॉक-इन पीरियड होगा, यानी आप इसे 5 साल से पहले नहीं निकाल सकेंगे।

मिल जाएगा सारा पैसा 5 साल तक ब्याज पाने के बाद आपको अंत में सारी निवेश राशि वापस मिल जाएगी। आप चाहें तो अपना पैसा दोबारा इंवेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करें तो आपकी मंथली इनकम फिर शुरू हो जाएगी।