इन 10 कंपनियों के पास है दुनिया में सबसे ज्यादा कैश, लिस्ट में कोई भारतीय है या नहीं? ये है नंबर 1
यहां उन टॉप कंपनियों के बारे में बताया गया है जिनके पास सबसे अधिक नकद भंडार (Top 10 Companies with Highest Cash Reserves) है। मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप 797.23 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद एलियांज एसई, ICBC, क्रेडिट एग्रीकोल और बैंक ऑफ चाइना जैसी कंपनियों का नंबर आता है। ये कंपनियां अपने नकद भंडार का उपयोग लाभदायक अवसरों का लाभ उठाने के लिए करती हैं।
नई दिल्ली। "कैश ही किंग है" - यह कहावत दुनिया की उन टॉप कंपनियों पर फिट बैठती है, जो लाभदायक अवसरों से फायदा उठाने की स्थिति में होती हैं। जब कभी कंपनियों को अच्छी डील मिलती है, तो वे अपने पास मौजूद कैश का तुरंत इस्तेमाल करती हैं। पर दुनिया में सबसे अधिक कैश किन कंपिनयों (Cash Reserves) के पास है? आइए जानते हैं।
कौन है नंबर 1
मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप एक जापानी बैंक होल्डिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर चियोदा, टोक्यो, जापान में है। कंपनियों की लिस्ट में इसके पास दुनिया में सबसे अधिक कैश है। मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप के पास 797.23 अरब डॉलर (70.63 लाख करोड़ रुपये) कैश है।
Allianz SE
एलियांज एसई एक जर्मन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जो वैश्विक एलियांज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करती है। इसका मेन बिजनेस बीमा और एसेट मैनेजमेंट है, जो लगभग 70 देशों में 10 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट और कॉर्पोरेट ग्राहकों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके पास 696.56 अरब डॉलर (61.71 लाख करोड़ रुपये) का कैश रिजर्व है।
ICBC
इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी) एक चाइनीज मल्टी-नेशनल बैंक है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। यह कुल एसेट्स के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसके पास 696.38 अरब डॉलर का कैश रिजर्व है, जो भारतीय करेंसी में 61.69 लाख करोड़ रुपये बनते हैं।
Crédit Agricole
क्रेडिट एग्रीकोल ग्रुप, जिसे कभी-कभी ला बैंक वेरटे भी कहा जाता है, एक फ्रांसीसी इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप और दुनिया का सबसे बड़ा को-ऑपरेटिव इंस्टिट्यूशन है। इसके पास 683.22 अरब डॉलर (60.52 लाख करोड़ रुपये) का कैश रिजर्व है।
Bank of China
ये चीन के 4 बड़े बैंकों में से एक है। इसके पास 579.65 अरब डॉलर का कैश रिजर्व है, जो भारतीय करेंसी में 51.35 लाख करोड़ रुपये बनेंगे।
JPMorgan Chase
जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी एक अमेरिकी मल्टी-नेशनल बैंकिंग इंस्टिट्यूशन है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। कंपनीज मार्केटकैप के अनुसार इसके पास 567.23 अरब डॉलर या 50.25 लाख करोड़ रुपये का कैश रिजर्व है।
Agricultural Bank of China
एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना भी एक चाइनीज मल्टीनेशनल बैंक है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। 1951 में शुरू हुए इस बैंक के पास 545.90 अरब डॉलर या 48.36 लाख करोड़ रुपये का कैश रिजर्व है।
China Construction Bank
ये भी एक चाइनीज बैंक है। इसके पास 526.32 अरब डॉलर या 46.62 लाख करोड़ रुपये का कैश रिजर्व है।
Sumitomo Mitsui Financial Group
सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप (एसएमएफजी) एक प्रमुख जापानी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इसका कैश रिजर्व 517.65 अरब डॉलर का है, जो भारतीय करेंसी में 45.86 लाख करोड़ रुपये बनेंगे।
BNP Paribas
लिस्ट में आखिरी नंबर है बीएनपी पारिबा का, जिसके पास 507.68 अरब डॉलर का कैश रिजर्व है। ये भारतीय करेंसी में करीब 45 लाख करोड़ रुपये बनेंगे। बीएनपी पारिबा यूरोप का एक बैंक है जिसकी अंतरराष्ट्रीय पहुँच है। इसकी 64 देशों में उपस्थिति है।
