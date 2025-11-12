इन 10 कंपनियों के पास है दुनिया में सबसे ज्यादा कैश, लिस्ट में कोई भारतीय है या नहीं? ये है नंबर 1

नई दिल्ली। "कैश ही किंग है" - यह कहावत दुनिया की उन टॉप कंपनियों पर फिट बैठती है, जो लाभदायक अवसरों से फायदा उठाने की स्थिति में होती हैं। जब कभी कंपनियों को अच्छी डील मिलती है, तो वे अपने पास मौजूद कैश का तुरंत इस्तेमाल करती हैं। पर दुनिया में सबसे अधिक कैश किन कंपिनयों (Cash Reserves) के पास है? आइए जानते हैं।

कौन है नंबर 1 मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप एक जापानी बैंक होल्डिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर चियोदा, टोक्यो, जापान में है। कंपनियों की लिस्ट में इसके पास दुनिया में सबसे अधिक कैश है। मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप के पास 797.23 अरब डॉलर (70.63 लाख करोड़ रुपये) कैश है।

Allianz SE एलियांज एसई एक जर्मन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जो वैश्विक एलियांज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करती है। इसका मेन बिजनेस बीमा और एसेट मैनेजमेंट है, जो लगभग 70 देशों में 10 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट और कॉर्पोरेट ग्राहकों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके पास 696.56 अरब डॉलर (61.71 लाख करोड़ रुपये) का कैश रिजर्व है।

ICBC इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी) एक चाइनीज मल्टी-नेशनल बैंक है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। यह कुल एसेट्स के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसके पास 696.38 अरब डॉलर का कैश रिजर्व है, जो भारतीय करेंसी में 61.69 लाख करोड़ रुपये बनते हैं।

Crédit Agricole क्रेडिट एग्रीकोल ग्रुप, जिसे कभी-कभी ला बैंक वेरटे भी कहा जाता है, एक फ्रांसीसी इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप और दुनिया का सबसे बड़ा को-ऑपरेटिव इंस्टिट्यूशन है। इसके पास 683.22 अरब डॉलर (60.52 लाख करोड़ रुपये) का कैश रिजर्व है।