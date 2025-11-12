आज का शेयर बाजार: जोरदार तेजी की उम्मीद, 148 अंक उछला Gift Nifty; टाटा पावर-BSE समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

नई दिल्ली। बुधवार को शेयर बाजार ( Stock Market Today ) में जोरदार तेजी के साथ शुरुआत होने की उम्मीद है। आज गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) मार्केट में काफी मजबूत शुरुआत का संकेत दे रहा है। सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 148.50 पॉइंट्स या 0.58 फीसदी की मजबूती के साथ 25,968.50 पर है। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता को लेकर उम्मीद के मद्देनजर भारतीय शेयर बाजार के बुधवार 12 नवंबर 2025 को पॉजिटिव रुख के साथ खुलने की उम्मीद है। मंगलवार को शुरुआती नुकसान की भरपाई के बाद, निफ्टी 50 0.5% बढ़कर 25,695 पर बंद हुआ। इस बीच आज कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।

Q2 Results Today - टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, होनासा कंज्यूमर (Mamaearth), एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बजाज हिंदुस्तान शुगर, केयर रेटिंग्स, आदित्य इन्फोटेक, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, गंधार ऑयल रिफाइनरी (इंडिया), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, इंद्रप्रस्थ गैस, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इन्फो एज (इंडिया), पी एन गाडगिल ज्वैलर्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स, स्पाइसजेट, स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज, ट्रैवल फूड सर्विसेज और वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स आज अपनी तिमाही नतीजे पेश करेंगी।

दूसरी तिमाही के नतीजे

Tata Power Company - लाभ 0.8% घटकर 919.4 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 926.5 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 1% घटकर 15,544.9 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 15,697.7 करोड़ रुपये था।

BSE - प्रॉफिट 61% बढ़कर 558.4 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 346.8 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 44.2% बढ़कर 1,068.4 करोड़ रुपये हुआ, जो पहले 740.7 करोड़ रुपये था।

JB Chemicals and Pharmaceuticals - इसका प्रॉफिट 19% बढ़कर 207.8 करोड़ रुपये हुआ, जो पहले 174.6 करोड़ रुपये था। इनकम 8.4% बढ़कर 1,084.9 करोड़ रुपये हुआ, जो पहले 1,000.6 करोड़ रुपये था।

RVNL - लाभ 19.7% घटकर 230.3 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 286.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 5.5% बढ़कर 5,123 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 4,855 करोड़ रुपये था।

Transrail Lighting - प्रॉफिट 65% बढ़कर 90.98 करोड़ रुपये हुआ, जो पहले 55.11 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 43.4% बढ़कर 1,561 करोड़ रुपये हुआ, जो पहले 1,088.4 करोड़ रुपये था।

Torrent Power - प्रॉफिट 50.5% बढ़कर 481 करोड़ रुपये से 723.7 करोड़ रुपये रहा। वहीं रेवेन्यू 9.8% बढ़कर 7,876 करोड़ रुपये से 7,175.8 करोड़ रुपये रहा।

Gujarat Fluorochemicals - प्रॉफिट 48% बढ़कर 179 करोड़ रुपये हुआ, जो पहले 121 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 1.9% बढ़कर 1,210 करोड़ रुपये हुआ, जो पहले 1,188 करोड़ रुपये था।

Godrej Industries - गोदरेज इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट 15.7% घटकर 242.5 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 287.6 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 4.7% बढ़कर 5,032.1 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 4,805 करोड़ रुपये था।

Gujarat State Petronet - प्रॉफिट 7.4% घटकर 260.8 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष 281.7 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 1.1% बढ़कर 4,206.4 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष 4,159 करोड़ रुपये था।

Container Corporation of India - प्रॉफिट 3.6% बढ़कर 378.7 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 365.4 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 2.9% बढ़कर 2,354.5 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 2,287.8 करोड़ रुपये था।

PC Jeweller - प्रॉफिट 17.1% बढ़कर 209.5 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष 178.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 63.4% बढ़कर 825.3 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष 505 करोड़ रुपये था।

Tata Motors - टाटा मोटर्स (जिसे पहले टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स के नाम से जाना जाता था) आज व्यवस्था योजना के बाद बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग के लिए तैयार है।

Billionbrains Garage Ventures (Groww) - ग्रो की आज लिस्टिंग होगी।

