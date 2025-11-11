Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धर्मेंद्र का 100 एकड़ में फैला फार्म हाउस बेहद लग्जरी, महाराष्ट्र में और कहां-कहां है प्रॉपर्टी? इन तरीकों से हो रही कमाई

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:57 AM (IST)

    बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra Farm House) मुंबई में 100 एकड़ के फार्महाउस के मालिक हैं, जो उनकी 500 करोड़ की संपत्ति का हिस्सा है। लोनावाला स्थित इस फार्महाउस में स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हैं। धर्मेंद्र ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते रहते हैं। उन्होंने 1960 में 51 रुपये से करियर शुरू किया और आज उनकी कई प्रॉपर्टीज और रेस्टोरेंट हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    धर्मेंद्र की नेटवर्थ है करीब 500 करोड़ रुपये

    नई दिल्ली। बॉलीवुड के "ही-मैन" के नाम से मशहूर दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (News on Dharmendra) के पास मुंबई में एक शानदार फार्म हाउस है। वे अपना अकसर समय इसी फार्म हाउस पर बिताते हैं, जो कि 100 एकड़ में फैला है। रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र की नेटवर्थ (Dharmendra Net Worth) करीब 500 करोड़ रुपये है, जिसमें उनका फार्म हाउस भी शामिल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    कितनी है फार्म हाउस की कीमत

    धर्मेंद्र के लोनावाला (मुंबई) स्थित फार्म हाउस की कीमत की जानकारी नहीं है। पर लोनावाला फार्महाउस एक बड़ी प्रॉपर्टी है जिसमें स्विमिंग पूल और एक्वा थेरेपी एरिया जैसी सुविधाएं हैं, जो शहर की जिदगी से दूर रहने के लिए उनकी पसंदीदा जगह है। धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कुल नेट वर्थ का एक अहम हिस्सा है।

    धर्मेंद्र की अन्य प्रॉपर्टीज

    धर्मेंद्र की अन्य प्रॉपर्टीज मुंबई के जुहू समेत महाराष्ट्र में अलग-अलग जगह हैं, जिनकी वैल्यू करीब 17 करोड़ रुपये आंकी जाती है। धर्मेंद्र ने करनाल हाईवे पर "गरम धरम ढाबा" और "ही-मैन रेस्टोरेंट" जैसे रेस्टोरेंट के साथ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में कदम रखा है। इस समय गरम-धरम के कई आउटलेट्स हैं, जो कि अलग-अलग शहरों में फैले हैं।

    फार्म हाउस पर ऑर्गेनिक खेती

    धर्मेंद्र को ऑर्गेनिक खेती का शौक रहा है, जिसे वह अपने फार्महाउस में करते हैं। वहां वह कई तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं और सालों से ऐसा कर रहे हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर खेती के प्रति अपने पैशन की तस्वीरें शेयर करते रहे हैं, जिसमें वह अपनी ऑर्गेनिक सब्जियों की झलक दिखाते हैं और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के प्रति अपनी कमिटमेंट को भी दिखाते हैं।

    कितनी थी पहली कमाई

    धर्मेंद्र ने 1960 में 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी और अपनी पहली फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 51 रुपये मिले थे। उन्होंने 1993 में खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला था, जो उनके बिजनेस का हिस्सा बना।

    और कहां-कहां से होती है कमाई

    धर्मेंद्र की कमाई के अन्य स्रोत में ब्रांड एंडोर्समेंट भी शामिल हैं। उन्होंने कृषि और गैर-कृषि प्रॉपर्टी में भी काफी निवेश किया हुआ था।

    ये भी पढ़ें - IPO News: आज से खुलेगा सोलर पैनल बनाने वाली एमवी फोटोवोल्टिक पावर का आईपीओ, कितने प्रॉफिट का संकेत दे रहा GMP?

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US