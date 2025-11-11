Language
    भारत के लिए खुशखबरी, टैरिफ पर नरम पड़े ट्रंप; जल्द होने वाली डील से कितनी मिलेगी राहत?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:13 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते (US-India Trade Deal) पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक निष्पक्ष व्यापार समझौता करने के करीब है, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। वर्तमान में, अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगता है, जिसे कम करने की बात ट्रंप ने कही है।

    डोनाल्ड ट्रंप घटा सकते हैं भारत पर टैरिफ

    नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ (Trump Tariffs) पर एक बड़ा बयान दिया है, जो नई दिल्ली के लिए अच्छा संकेत है। ट्रंप ने सोमवार 10 नवंबर को कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक "फेयर ट्रेड डील" करने के बहुत करीब है, जो "सभी के लिए अच्छा होगा।"
    ट्रंप ने भारत में अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह में बोलते हुए ये बयान दिया। उनसे भारत के साथ ट्रेड डील में हुई प्रोग्रेस के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि वे पहले की गई डील्स से अलग तरह की डील कर रहे हैं।

    क्या बोले प्रेसिडेंट ट्रंप

    ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि "हम भारत के साथ एक डील कर रहे हैं, जो पहले की डील से बहुत अलग है। तो अभी, वे मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वे फिर से हमें पसंद करेंगे। हमें एक फेयर डील मिल रही है, बस एक फेयर ट्रेड डील। हमारे पास पहले काफी अनफेयर ट्रेड डील थीं। लेकिन हम करीब आ रहे हैं।"

    अभी 50 फीसदी है टैरिफ

    इस समय अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लग रहा है, जो ब्राजील के बराबर है। ये अमेरिका के साथ ट्रेड करने वाले देशों में सबसे अधिक है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। पर अब ट्रंप कई बार खुद कह चुके हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है।
    अपने ताजा बयान में भी उन्होंने यही बात दोहराई है और शायद इसीलिए टैरिफ कम करने पर सहमति भी जताई है।

    कितना कम करेंगे टैरिफ

    टैरिफ रेट में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि "इसे मौजूदा 50% से नीचे लाया जाएगा। किसी पॉइंट पर हम उन्हें नीचे लाएंगे।" हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि टैरिफ कितना कम होगा।

