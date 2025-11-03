इन राज्यों में हैं सबसे ज्यादा MSME, ये रही टॉप 10 की लिस्ट; पहले नंबर पर कौन?

नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं। ये सेक्टर देश की GDP में लगभग 30% का योगदान देता है। वहीं खेती के बाद ये दूसरा सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर है। एक्सपोर्ट में एमएसएमई की 45% हिस्सेदारी है।

एमएसएमई को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है और यही सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप और लोकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हुए शहरी-ग्रामीण खाई को पाटता है। आइए जानते हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक एमएसएमई हैं।