कैसी रह सकती है शेयर बाजार की शुरुआत? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, एयरटेल, मारुति और टाइटन समेत इन शेयरों पर रखें नजर

नई दिल्ली। आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोर शुरुआत का संकेत मिल रहा है। सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 45 अंक या 0.17 फीसदी की गिरावट के साथ 25,855 पर है। पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा, जिसमें कभी तेजी तो कभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली।

शेयर बाजार के निवेशक सावधानी के साथ नए हफ्ते की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नजर ग्लोबल डेवलपमेंट्स, अहम कॉर्पोरेट नतीजों और US फेडरल रिजर्व के पॉलिसी नतीजों पर रहेगी। इस बीच आज कौन-कौन से शेयरों में ज्यादा हलचल दिख सकती है, आइए जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Q2 Results Today भारती एयरटेल, टाइटन कंपनी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ACME सोलर होल्डिंग्स, अजंता फार्मा, अंबुजा सीमेंट्स, भारती हेक्साकॉम, सिटी यूनियन बैंक, ग्लैंड फार्मा, जेके पेपर, हिताची एनर्जी इंडिया, स्टोव क्राफ्ट, टीबीओ टेक, टिमकेन इंडिया, वेबसोल एनर्जी सिस्टम, वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड और वॉकहार्ट आज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगे।

BPCL - दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 169.5% बढ़कर 6,191.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 2,297.2 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 2.1% बढ़कर 1,04,946.3 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 1,02,785.3 करोड़ रुपये था। Bank of Baroda - प्रॉफिट 8.2% गिरकर 4,809.4 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 5,237.9 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 2.7% बढ़कर 11,953.6 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पहले यह 11,637.2 करोड़ रुपये थी। Godrej Consumer Products - इसका प्रॉफिट 6.5% गिरकर 459.3 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पहले यह 491.3 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 4.3% बढ़कर 3,825.1 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 3,666.3 करोड़ रुपये था। Tata Chemicals - इसका प्रॉफिट 60.3% गिरकर 77 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 194 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 3% घटकर 3,877 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 3,999 करोड़ रुपये था। JK Cement - कंपनी का तिमाही प्रॉफिट 27.6% बढ़कर 160.5 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पहले यह 125.8 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 18% बढ़कर 3,019.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 2,560.1 करोड़ रुपये था। SBFC Finance - इसका प्रॉफिट 30% बढ़कर 109.1 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 84 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 32% बढ़कर 281.8 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 213.5 करोड़ रुपये था। Mahindra Lifespace Developers - इसका प्रॉफिट 47.9 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल 14.02 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। रेवेन्यू 130.7% बढ़कर 17.56 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 7.6 करोड़ रुपये था। Patanjali Foods - पतंजलि फूड्स मुनाफा 67.4% बढ़कर 516.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 308.6 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 21% बढ़कर 9,798.8 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 8,101.6 करोड़ रुपये था। Maruti Suzuki India - कंपनी की कुल अक्टूबर बिक्री 7% बढ़कर 2.2 लाख यूनिट हो गई, जबकि पहले यह 2.06 लाख यूनिट थी। घरेलू बिक्री 9.4% बढ़कर 1.89 लाख यूनिट हो गई, जबकि पहले यह 1.73 लाख यूनिट थी। Hyundai Motor India - हुंडई क्रेटा और वेन्यू ने मिलकर अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री 30,119 यूनिट्स हासिल की। Tata Motors Passenger Vehicles - पैसेंजर गाड़ियों की घरेलू बिक्री 27% बढ़कर 61,134 यूनिट हो गई, जबकि पहले यह 48,131 यूनिट थी। कुल पैसेंजर गाड़ियों (EVs सहित) की बिक्री 26.6% बढ़कर 61,295 यूनिट हो गई, जबकि पहले यह 48,423 यूनिट थी।

Titagarh Rail Systems - टीटागढ़ रेल को मुंबई मेट्रो लाइन 5 के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) से 2,481 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। CE Info Systems - दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने Mappls MapmyIndia के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है ताकि DMRC के API को Mappls ऐप में इंटीग्रेट किया जा सके। RailTel Corporation of India - कंपनी को राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन से 32.43 करोड़ रुपये की सर्विस के लिए एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। NCC - कंपनी को अक्टूबर महीने में 710 करोड़ रुपये के चार और ऑर्डर मिले हैं। इनमें से 590.9 करोड़ रुपये बिल्डिंग्स डिवीजन के लिए और 119.1 करोड़ रुपये ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन से जुड़े हैं। ये ऑर्डर 25 अक्टूबर को मिले 6,828.94 करोड़ रुपये के एक बड़े ऑर्डर के अलावा हैं।