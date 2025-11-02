भारत की आजादी से भी पुरानी कंपनी ने 221 फ्लैट बेचकर कमाए ₹16000 Cr, लग्जरी का बजता है डंका

नई दिल्ली। रियल एस्टेट सेक्टर की प्रमुख कंपनी डीएलएफ लिमिटेड (DLF Luxury Projetcs) ने अपने अल्ट्रा-लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ‘द डहलियाज’ में अब तक 221 बेहद आलीशान फ्लैट बेच दिए हैं। इन 221 फ्लैट की कुल कीमत करीब 16,000 करोड़ रुपये है। यानी एक अपार्टमेंट की एवरेज कीमत करीब 72 करोड़ रुपये है।

कुल 420 अपार्टमेंट और पेंटहाउस गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में डीएलएफ ने गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-5 में 17 एकड़ के अल्ट्रा-लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट 'द डहेलियाज' को पेश किया था। इसमें 420 अपार्टमेंट और पेंटहाउस शामिल हैं। डीएलएफ के लेटेस्ट इंवेस्टर्स प्रेजेंटेशन के अनुसार, कंपनी ने इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में सितंबर तिमाही तक 15,818 करोड़ रुपये की सेल्स बुकिंग हासिल की है।

कितनी पुरानी है डीएलएफ एनालिस्ट्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में, डीएलएफ मैनेजमेंट ने बताया कि सितंबर तिमाही तक 'द डहलियाज' परियोजना में 221 फ्लैट बिक चुके हैं। प्रति अपार्टमेंट औसत कीमत लगभग 72 करोड़ रुपये है। बता दें कि डीएलएफ की शुरुआत सन 1946 में की गयी थी।

किसने किया था डीएलएफ को शुरू चौधरी राघवेंद्र सिंह ने सन 1946 में DLF की शुरुआत की थी। इसने दिल्ली में 22 अर्बन कॉलोनियों को डेवलप किया। सन 1985 में, कंपनी ने गुरुग्राम में अपना विस्तार किया, जो उस समय एक अंजान इलाका था। आज, DLF भारत की सबसे बड़ी पब्लिकली लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है, जिसकी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल प्रॉपर्टी 15 राज्यों और 24 शहरों में फैली हुई हैं।