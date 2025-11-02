कौन है ये 95 साल का अरबपति, जिसके पास अंबानी की कुल दौलत से तीन गुना ज्यादा कैश; कभी बेचता था अखबार

नई दिल्ली। बर्कशायर हैथवे (Berkshire Hathaway) का कैश रिजर्व तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में बढ़कर $381.7 बिलियन (करीब 34 लाख करोड़ रुपये) हो गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। इससे चेयरमैन और CEO वॉरेन बफेट की कंपनी की ऑपरेटिंग कमाई में 34% की बढ़ोतरी हुई। वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे के सबसे बड़े शेयरहोल्डर हैं, जो 13 साल की उम्र में घर-घर अखबार पहुंचाया करते थे।

अंबानी की कुल दौलत से 3 गुना कैश मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इस समय 109.2 अरब डॉलर है, जबकि वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास 381.7 अरब डॉलर का सिर्फ कैश है। यानी बर्कशायर हैथवे के पास मुकेश अंबानी की कुल दौलत के मुकाबले 3 गुना से अधिक कैश है।

नेट इन्वेस्टमेंट इनकम घटी शनिवार 1 नवंबर को पब्लिश की गई फाइलिंग के अनुसार कंपनी की ऑपरेटिंग कमाई का आंकड़ा $13.5 बिलियन तक पहुंच गया, जिसका कारण इंश्योरेंस अंडरराइटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी थी। यह ऐसे समय में हुआ जब आपदा की गतिविधियां असामान्य रूप से कम रहीं।

बफेट ने इस दौरान $6.1 बिलियन के शेयर बेच दिए। कैश रिजर्व बढ़ने के बावजूद, कम शॉर्ट-टर्म इंटरेस्ट रेट्स के कारण फर्म की नेट इन्वेस्टमेंट इनकम 13% घटकर $3.2 बिलियन हो गई।