कौन है ये 95 साल का अरबपति, जिसके पास अंबानी की कुल दौलत से तीन गुना ज्यादा कैश; कभी बेचता था अखबार
बर्कशायर हैथवे का कैश रिजर्व (Berkshire Hathaway's Record Cash Reserve) तीसरी तिमाही में बढ़कर 381.7 बिलियन डॉलर हो गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। वॉरेन बफेट की कंपनी की ऑपरेटिंग कमाई में 34% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी के पास मुकेश अंबानी की कुल दौलत से 3 गुना से अधिक कैश है। इंश्योरेंस बिजनेस में फायदे और शेयर बेचने के बावजूद नेट इन्वेस्टमेंट इनकम में गिरावट आई।
नई दिल्ली। बर्कशायर हैथवे (Berkshire Hathaway) का कैश रिजर्व तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में बढ़कर $381.7 बिलियन (करीब 34 लाख करोड़ रुपये) हो गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। इससे चेयरमैन और CEO वॉरेन बफेट की कंपनी की ऑपरेटिंग कमाई में 34% की बढ़ोतरी हुई। वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे के सबसे बड़े शेयरहोल्डर हैं, जो 13 साल की उम्र में घर-घर अखबार पहुंचाया करते थे।
अंबानी की कुल दौलत से 3 गुना कैश
मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इस समय 109.2 अरब डॉलर है, जबकि वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास 381.7 अरब डॉलर का सिर्फ कैश है। यानी बर्कशायर हैथवे के पास मुकेश अंबानी की कुल दौलत के मुकाबले 3 गुना से अधिक कैश है।
नेट इन्वेस्टमेंट इनकम घटी
शनिवार 1 नवंबर को पब्लिश की गई फाइलिंग के अनुसार कंपनी की ऑपरेटिंग कमाई का आंकड़ा $13.5 बिलियन तक पहुंच गया, जिसका कारण इंश्योरेंस अंडरराइटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी थी। यह ऐसे समय में हुआ जब आपदा की गतिविधियां असामान्य रूप से कम रहीं।
बफेट ने इस दौरान $6.1 बिलियन के शेयर बेच दिए। कैश रिजर्व बढ़ने के बावजूद, कम शॉर्ट-टर्म इंटरेस्ट रेट्स के कारण फर्म की नेट इन्वेस्टमेंट इनकम 13% घटकर $3.2 बिलियन हो गई।
प्राइमरी इंश्योरेंस और रीइंश्योरेंस दोनों बिजनेस रहे फायदे में
बर्कशायर हैथवे के प्राइमरी इंश्योरेंस और रीइंश्योरेंस दोनों बिजनेस ने तिमाही में टैक्स से पहले अंडरराइटिंग प्रॉफिट कमाया। बता दें कि पिछले साल इसी तिमाही में इन बिजनेसों को नुकसान हुआ था। हालांकि बर्कशायर की ऑटो इंश्योरेंस कंपनी गीको का टैक्स से पहले अंडरराइटिंग प्रॉफिट ज्यादा क्लेम की वजह से 13% गिर गया, जबकि यूनिट नए क्लाइंट्स जोड़ती रही।
कितनी है बफेट की नेटवर्थ
फोर्ब्स के अनुसार वॉरेन बफेट की नेटवर्थ इस समय 142.5 अरब डॉलर है, जो भारतीय करेंसी में 12.65 लाख करोड़ रुपये बनती है। वे इस समय दुनिया के 11वें सबसे अमीर शख्स हैं। "ओरेकल ऑफ ओमाहा" के नाम से मशहूर वॉरेन बफेट अब तक के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं।
बफेट बर्कशायर हैथवे चलाते हैं, जिसके पास दर्जनों कंपनियाँ हैं, जिनमें इंश्योरेंस कंपनी गीको, बैटरी बनाने वाली कंपनी ड्यूरासेल और रेस्टोरेंट चेन डेयरी क्वीन शामिल हैं। वह 2025 के आखिर में CEO के पद से रिटायर होने वाले हैं, लेकिन चेयरमैन बने रहेंगे।
बफेट ने पहली बार 11 साल की उम्र में स्टॉक खरीदा और 13 साल की उम्र में पहली बार टैक्स फाइल किया।
