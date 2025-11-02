Crypto में भी कर सकते हैं SIP, कितने रिटर्न की रहती है उम्मीद? म्यूचुअल फंड से कम या ज्यादा
म्यूचुअल फंड की तरह, क्रिप्टोकरेंसी में भी एसआईपी (Cryptocurrency SIP) के माध्यम से निवेश किया जा सकता है। यह रुपी-कॉस्ट एवरेजिंग के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे बाजार के उतार-चढ़ाव का प्रभाव कम होता है। क्रिप्टो एसआईपी में नियमित बचत की आदत बनती है और छोटी राशि से भी शुरुआत की जा सकती है। निवेशकों को म्यूचुअल फंड की तरह 12-15% तक रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है।
नई दिल्ली। जिस तरह म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं, उसी तरह ही क्रिप्टोकरेंसी में भी एसआईपी (Cryptocurrency SIP) के जरिए निवेश किया जा सकता है। क्रिप्टो SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो आपको रेगुलर, पहले से तय समय पर (जैसे रोजाना, हफ्ते में या महीने में) अपनी पसंद की क्रिप्टोकरेंसी में एक फिक्स्ड रकम इन्वेस्ट करने की सुविधा देती है।
यह रुपी-कॉस्ट (या डॉलर-कॉस्ट) एवरेजिंग के सिद्धांत पर काम करता है, जो समय के साथ अलग-अलग प्राइस पॉइंट पर खरीदारी करके मार्केट में उतार-चढ़ाव के असर को कम करने में मदद करता है।
कैसे करता है काम
- एक बार में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने और "मार्केट को टाइम करने" की कोशिश करने के बजाय, क्रिप्टो SIP निवेश प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर देता है।
- आप एक क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन या एथेरियम), इन्वेस्टमेंट की रकम (कुछ प्लेटफॉर्म ₹100 जितनी कम रकम भी अलाउ करते हैं), और एक फ्रीक्वेंसी (समयावधि) चुनते हैं।
- प्लेटफॉर्म आपके वॉलेट से अपने आप रकम डेबिट कर लेता है और मौजूदा मार्केट प्राइस पर चुनी हुई क्रिप्टो खरीद लेता है।
- जब कीमत कम होती है, तो आपकी तय रकम से ज्यादा क्रिप्टो यूनिट्स खरीदी जाती हैं; जब कीमत ज्ज़्यादा होती है, तो कम यूनिट्स खरीदी जाती हैं। इससे लंबे समय में आपकी खरीदने की कॉस्ट एवरेज हो जाती है।
क्या हैं क्रिप्टो में एसआईपी के बेनेफिट्स
डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग : यह रेगुलर, लगातार बचत की आदत को बढ़ावा देता है, जिससे मार्केट के उतार-चढ़ाव या डर के आधार पर इमोशनल फैसले लेने से बचा जा सकता है।
वोलैटिलिटी कम करता है : रुपी-कॉस्ट एवरेजिंग क्रिप्टो मार्केट में होने वाले अचानक प्राइस स्विंग्स के असर को कम करने में मदद करता है।
एक्सेसिबिलिटी : यह इन्वेस्टर्स को छोटी रकम से शुरुआत करने की सुविधा देता है, जिससे सीमित शुरुआती कैपिटल वाले ज्यादा लोगों के लिए क्रिप्टो इन्वेस्टिंग आसान हो जाती है।
सुविधा : यह प्रोसेस ऑटोमेटेड है, इसलिए आपको रोजाना मार्केट को ट्रैक करने या मैन्युअल रूप से ट्रेड करने की जरूरत नहीं है।
लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन : लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहकर और कमाई को फिर से इन्वेस्ट करके, आप कंपाउंडिंग रिटर्न की संभावित शक्ति का फायदा उठा सकते हैं।
कितना मिल सकता है रिटर्न
म्यूचुअल फंड में आम तौर पर माना जाता है कि लॉन्ग टर्म में निवेशकों को 12-15 फीसदी रिटर्न मिल जाता है। इसी तरह क्रिप्टोकरेंसी एसआईपी में भी निवेशकों को सालाना इतना ही रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है।
(डिस्क्लेमर: यहां क्रिप्टोकरेंसी एसआईपी की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
