Crypto में भी कर सकते हैं SIP, कितने रिटर्न की रहती है उम्मीद? म्यूचुअल फंड से कम या ज्यादा

नई दिल्ली। जिस तरह म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं, उसी तरह ही क्रिप्टोकरेंसी में भी एसआईपी (Cryptocurrency SIP) के जरिए निवेश किया जा सकता है। क्रिप्टो SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो आपको रेगुलर, पहले से तय समय पर (जैसे रोजाना, हफ्ते में या महीने में) अपनी पसंद की क्रिप्टोकरेंसी में एक फिक्स्ड रकम इन्वेस्ट करने की सुविधा देती है।

यह रुपी-कॉस्ट (या डॉलर-कॉस्ट) एवरेजिंग के सिद्धांत पर काम करता है, जो समय के साथ अलग-अलग प्राइस पॉइंट पर खरीदारी करके मार्केट में उतार-चढ़ाव के असर को कम करने में मदद करता है।

कैसे करता है काम एक बार में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने और "मार्केट को टाइम करने" की कोशिश करने के बजाय, क्रिप्टो SIP निवेश प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर देता है।

आप एक क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन या एथेरियम), इन्वेस्टमेंट की रकम (कुछ प्लेटफॉर्म ₹100 जितनी कम रकम भी अलाउ करते हैं), और एक फ्रीक्वेंसी (समयावधि) चुनते हैं।

प्लेटफॉर्म आपके वॉलेट से अपने आप रकम डेबिट कर लेता है और मौजूदा मार्केट प्राइस पर चुनी हुई क्रिप्टो खरीद लेता है।

जब कीमत कम होती है, तो आपकी तय रकम से ज्यादा क्रिप्टो यूनिट्स खरीदी जाती हैं; जब कीमत ज्ज़्यादा होती है, तो कम यूनिट्स खरीदी जाती हैं। इससे लंबे समय में आपकी खरीदने की कॉस्ट एवरेज हो जाती है। क्या हैं क्रिप्टो में एसआईपी के बेनेफिट्स डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग : यह रेगुलर, लगातार बचत की आदत को बढ़ावा देता है, जिससे मार्केट के उतार-चढ़ाव या डर के आधार पर इमोशनल फैसले लेने से बचा जा सकता है।