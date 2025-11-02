Language
    तो क्या डूबने वाला है शेयर बाजार? रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने दी वॉर्निंग; यहां बच सकते हैं निवेशक

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:28 PM (IST)

    रॉबर्ट कियोसाकी, 'रिच डैड पुअर डैड' (Rich Dad Poor Dad) के लेखक, ने वित्तीय बाजार में एक बड़े क्रैश की चेतावनी दी है, जिससे लाखों लोगों के बर्बाद होने की आशंका है। उन्होंने निवेशकों को शेयर बाजार से दूर रहकर सोना, चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम जैसी संपत्तियों में निवेश करने की सलाह दी है। कियोसाकी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी और पहले भी ऐसी चेतावनियाँ दे चुके हैं।

    रॉबर्ट कियोसाकी ने शेयर बाजार को लेकर चेताया

    नई दिल्ली। फाइनेंशियल जानकारी पर सन 1997 में छपी किताब रिच डैड पुअर डैड (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने फाइनेंशियल मार्केट को लेकर एक बार फिर से बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने एक "बड़े क्रैश" की चेतावनी दी है और कहा है कि उस क्रैश से लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे।
    उन्होंने निवेशकों को शेयर बाजार के बजाय गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और एथेरियम जैसी एसेट्स में इन्वेस्ट को कहा है, जिन्हें उन्होंने महंगाई और करेंसी की गिरावट से बचाव बताया।

    सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर एक पोस्ट में कियोसाकी ने लिखा है कि 'बहुत बड़ा क्रैश शुरू हो रहा है: लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। खुद को बचाएं। चांदी, सोना, बिटकॉइन, एथेरियम इन्वेस्टर्स आपकी रक्षा करेंगे। ध्यान रखें।”
    उन्होंने यह नहीं बताया कि क्रैश कब या कैसे हो सकता है। दूसरी बात कि उनके दावों को वेरिफाई नहीं किया जा सका।

    कई बार दी हैं चेतावनी

    कियोसाकी की पोस्ट ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो कम्युनिटीज सभी का ध्यान खींचा। कुछ यूजर्स ने कहा कि कियोसाकी एक दशक से ज्यादा समय से इसी तरह की चेतावनियां दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ा क्रैश नहीं हुआ है।
    गौरतलब है कि वे वास्तव में 2010 से अब तक इस तरह की चेतावनियां दे चुके हैं। इनमें उन्होंने डिप्रेशन, बबल्स और फिएट-करेंसी फेलियर की भविष्यवाणी की है, जबकि सोना, चांदी या क्रिप्टो में पैसा लगाने की सलाह दी है।

    किताब ने कर दिया फेमस

    कियोसाकी की 1997 की बेस्टसेलर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' ने उन्हें पर्सनल फाइनेंस में एक जाना-माना चेहरा बना दिया। उन्होंने काफी मजबूत तरीके से हमेशा यह तर्क दिया है कि स्टॉक और बॉन्ड जैसे पेपर एसेट्स कर्ज और मॉनेटरी एक्सपेंशन से होने वाले सिस्टमैटिक रिस्क के संपर्क में रहते हैं।
    उन्होंने पहले भी संभावित गिरावट की आशंका जताई है और उसे फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी मार्केट में असंतुलन के साथ लिंक किया है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयरों में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)