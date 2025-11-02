तो क्या डूबने वाला है शेयर बाजार? रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने दी वॉर्निंग; यहां बच सकते हैं निवेशक

नई दिल्ली। फाइनेंशियल जानकारी पर सन 1997 में छपी किताब रिच डैड पुअर डैड (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने फाइनेंशियल मार्केट को लेकर एक बार फिर से बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने एक "बड़े क्रैश" की चेतावनी दी है और कहा है कि उस क्रैश से लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे।

उन्होंने निवेशकों को शेयर बाजार के बजाय गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और एथेरियम जैसी एसेट्स में इन्वेस्ट को कहा है, जिन्हें उन्होंने महंगाई और करेंसी की गिरावट से बचाव बताया।

सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर एक पोस्ट में कियोसाकी ने लिखा है कि 'बहुत बड़ा क्रैश शुरू हो रहा है: लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। खुद को बचाएं। चांदी, सोना, बिटकॉइन, एथेरियम इन्वेस्टर्स आपकी रक्षा करेंगे। ध्यान रखें।”

उन्होंने यह नहीं बताया कि क्रैश कब या कैसे हो सकता है। दूसरी बात कि उनके दावों को वेरिफाई नहीं किया जा सका।

कई बार दी हैं चेतावनी कियोसाकी की पोस्ट ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो कम्युनिटीज सभी का ध्यान खींचा। कुछ यूजर्स ने कहा कि कियोसाकी एक दशक से ज्यादा समय से इसी तरह की चेतावनियां दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ा क्रैश नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि वे वास्तव में 2010 से अब तक इस तरह की चेतावनियां दे चुके हैं। इनमें उन्होंने डिप्रेशन, बबल्स और फिएट-करेंसी फेलियर की भविष्यवाणी की है, जबकि सोना, चांदी या क्रिप्टो में पैसा लगाने की सलाह दी है।