तो क्या बिकने जा रही Vi? US की कंपनी ने रखा ₹53000 Cr का ऑफर; पहले इस डूबती टेलीकॉम ऑपरेटर का कर चुकी बेड़ा पार

नई दिल्ली। अमेरिकी पीई फर्म टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स (TGH) वोडाफोन आइडिया (Vi) में 4-6 अरब डॉलर (लगभग 35,000-52,800 करोड़ रुपये) इन्वेस्ट कर सकती है। ये निवेश के अलावा कंपनी में कैश की कमी और घाटे में चल रही टेलीकॉम ऑपरेटर का ऑपरेशनल कंट्रोल लेने के लिए भी बातचीत कर रही है।

हालांकि, यह निवेश तभी हो पाएगा जब केंद्र सरकार Vi की सभी देनदारियों को कवर करने वाला एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज देगी, जिसमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) और स्पेक्ट्रम पेमेंट पर आधारित बकाया भी शामिल है।

प्रमोटर बन जाएगी TGH मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर यह डील होती है, तो TGH प्रमोटर का स्टेटस ले लेगी और मौजूदा प्रमोटर्स आदित्य बिड़ला ग्रुप और यूके की वोडाफोन से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। वहीं भारत सरकार (जिसकी वीआई में लगभग 49% हिस्सेदारी है) कंपनी में एक पैसिव माइनॉरिटी इन्वेस्टर बनी रहेगी।

डिटेल्ड प्रपोजल कर दिया सबमिट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूयॉर्क की इन्वेस्टमेंट फर्म TGH सभी बकाया माफ करने की मांग नहीं कर रही है, बल्कि लायबिलिटीज यानी देनदारियों को रीस्ट्रक्चर करने की मांग कर रही है। इससे वीआई को कुछ राहत मिलेगी। TGH ने सरकार के पास एक डिटेल्ड प्रपोजल भी सबमिट कर दिया है।