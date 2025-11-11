शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद, Gift Nifty में दिख रही मजबूती; Vi-गुजरात गैस और टाटा पावर समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

नई दिल्ली। मंगलवार को शेयर बाजार ( Stock Market Today ) में मजबूत शुरुआत हो सकती है। दरअसल सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 52.50 अंक या 0.18 फीसदी की मजबूती के साथ 25,718 पर है। उम्मीद है कि भारतीय शेयर बाजार मंगलवार 11 नवंबर 2025 को पॉजिटिव नोट पर खुलेगा। ये अनुमान मजबूत ग्लोबल संकेतों, FII इनफ्लो में फिर से तेजी और अमेरिकी सरकार के शटडाउन को लेकर कम हो रही चिंताओं के चलते लगाया जा रहा है। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि निफ्टी 25,550 का लेवल फिर से हासिल करने के बाद अपनी बढ़त जारी रख सकता है, जबकि सेंसेक्स IT, फार्मा और मेटल शेयरों में खरीदारी के चलते अपनी तेजी बनाए रख सकता है। आइए जानते हैं आज कौन से शेयरों पर फोकस रहेगा।

Q2 Results Today - बजाज फिनसर्व, टाटा पावर कंपनी, बायोकॉन, बॉश, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, बलरामपुर चीनी मिल्स, भारत फोर्ज, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनोलेक्स केबल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कॉपर, अपीजय सुरेंद्र पार्क होटल्स, रेल विकास निगम, थर्मेक्स, टॉरेंट पावर, ट्रूऑल्ट बायोएनर्जी, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, और जैगले प्रीपेड ओशन सर्विसेज आज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी।

Bajaj Finance - कंपनी का दूसरी तिमाही में मुनाफा 23% बढ़कर 4,948 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले (पिछले साल की समान तिमाही में) यह 4,014 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 22% बढ़कर 10,785 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पहले यह 8,838 करोड़ रुपये थी।

Vodafone Idea - घाटा कम होकर 5,524.2 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल समान तिमाही में ये 7,175.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 2.4% बढ़कर 11,194.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 10,932.2 करोड़ रुपये था।

Bajaj Consumer Care - कंपनी का मुनाफा 32.8% बढ़कर 42.3 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 31.8 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 13.4% बढ़कर 265.3 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 234 करोड़ रुपये था।

Gujarat Gas - मुनाफा 9.4% गिरकर 279.8 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 308.7 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 0.03% गिरकर 3,780.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 3,781.8 करोड़ रुपये था।

Triveni Turbine - कंपनी का प्रॉफिट 0.3% बढ़कर 91.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 90.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 1% बढ़कर 506.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 501.1 करोड़ रुपये था।

Jindal Stainless - मुनाफा 32% बढ़कर 806.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 611.3 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 11.4% बढ़कर 10,892.8 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 9,776.8 करोड़ रुपये था।

Power Mech Projects - मुनाफा 11.7% बढ़कर 74.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 67.1 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 19.5% बढ़कर 1,237.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 1,035.5 करोड़ रुपये था।

Ather Energy - नुकसान कम होकर 154.1 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 197.2 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 54% बढ़कर 898.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 583.5 करोड़ रुपये था।

Doms Industries - मुनाफा 13.5% बढ़कर 58.3 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 51.3 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 24% बढ़कर 567.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 457.8 करोड़ रुपये था।

HUDCO - मुनाफा 3.1% बढ़कर 709.8 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 688.6 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 31.7% बढ़कर 1,050.4 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पहले यह 797.3 करोड़ रुपये थी।

Tata Motors - टाटा मोटर्स (पहले TML कमर्शियल व्हीकल्स के नाम से जानी जाती थी) कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट लागू होने के बाद 12 नवंबर को BSE और NSE पर लिस्ट होने वाली है।

Alkem Laboratories - जर्मन हेल्थ अथॉरिटी ने 4 से 10 नवंबर के दौरान बद्दी में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में EU GMP इंस्पेक्शन किया, जो बिना किसी क्रिटिकल या बड़ी कमी के पूरा हो गया।

Britannia Industries - वरुण बेरी ने 10 नवंबर से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिया है।

