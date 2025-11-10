वारी एनर्जीज को खरीदने पर मिल सकता है भारी भरकम रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल ने बताया टार्गेट; हाथ से न निकल जाए मौका

नई दिल्ली। वारी एनर्जीज के शेयर (Waaree Energies Share Price) में 16 अक्टूबर के बाद से करीब साढ़े 8 फीसदी की गिरावट आई है। आज सोमवार को इसका शेयर थोड़ा ऊपर चढ़ा है। करीब सवा 3 बजे BSE पर ये 37.80 रुपये या 1.15 फीसदी की मजबूती के साथ 3,316.45 रुपये पर है।

पर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि ये शेयर अभी काफी ऊपर जा सकता है।

नेशनल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में बढ़ोतरी मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वारी एनर्जीज इंडिया मॉड्यूल की कहानी को बताती है, जिसमें नेशनल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी Q1FY26 में 100GW से बढ़कर FY28 तक 160GW होने की उम्मीद है। यूटिलिटी-स्केल बिड्स में जबरदस्त बढ़ोतरी (FY23 में 20 GW से FY24 में 69GW) और प्रधानमंत्री कुसुम/सूर्यघर योजना से बढ़ती डिमांड FY26-27 में घरेलू मॉड्यूल बिजनेस के लिए ग्रोथ लाएगी।

ग्रीन पावर जनरेशन को बनाया जाएगा स्वदेशी केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर बने मॉड्यूल/सेल को अनिवार्य करके भारत में ग्रीन पावर जनरेशन को स्वदेशी बनाने का मजबूत इरादा दिखाया है। इन्हीं फैक्टर्स के मद्देनजर मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है।