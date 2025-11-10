Language
    वारी एनर्जीज को खरीदने पर मिल सकता है भारी भरकम रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल ने बताया टार्गेट; हाथ से न निकल जाए मौका

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    वारी एनर्जीज के शेयर में गिरावट के बाद आज थोड़ी तेजी देखी गई। मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर को खरीदने की सलाह (Stocks To Buy) देते हुए 4000 रुपये का टारगेट मूल्य बताया है, जो मौजूदा मूल्य से 20% अधिक है। फर्म का मानना है कि नेशनल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में वृद्धि और सरकारी योजनाओं से घरेलू मॉड्यूल व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।

    वारी एनर्जीज का शेयर छू सकता है 4000 रुपये का लेवल

    नई दिल्ली। वारी एनर्जीज के शेयर (Waaree Energies Share Price) में 16 अक्टूबर के बाद से करीब साढ़े 8 फीसदी की गिरावट आई है। आज सोमवार को इसका शेयर थोड़ा ऊपर चढ़ा है। करीब सवा 3 बजे BSE पर ये 37.80 रुपये या 1.15 फीसदी की मजबूती के साथ 3,316.45 रुपये पर है।
    पर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि ये शेयर अभी काफी ऊपर जा सकता है।

    नेशनल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में बढ़ोतरी

    मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वारी एनर्जीज इंडिया मॉड्यूल की कहानी को बताती है, जिसमें नेशनल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी Q1FY26 में 100GW से बढ़कर FY28 तक 160GW होने की उम्मीद है। यूटिलिटी-स्केल बिड्स में जबरदस्त बढ़ोतरी (FY23 में 20 GW से FY24 में 69GW) और प्रधानमंत्री कुसुम/सूर्यघर योजना से बढ़ती डिमांड FY26-27 में घरेलू मॉड्यूल बिजनेस के लिए ग्रोथ लाएगी।

    ग्रीन पावर जनरेशन को बनाया जाएगा स्वदेशी

    केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर बने मॉड्यूल/सेल को अनिवार्य करके भारत में ग्रीन पावर जनरेशन को स्वदेशी बनाने का मजबूत इरादा दिखाया है। इन्हीं फैक्टर्स के मद्देनजर मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है।

    मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में वारी एनर्जीज के शेयर का टार्गेट 4000 रुपये बताया है। अभी ये शेयर 3,316.45 रुपये पर है। यानी ये शेयर मौजूदा भाव से 20 फीसदी से अधिक रिटर्न दे सकता है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर पर दी गयी राय, एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

