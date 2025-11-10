कैसे चुनें मल्टीबैगर स्टॉक, जिससे पैसा हो जाए कई गुना? इन रूल्स को फॉलो किया तो जरूर बनेंगे मालामाल

Language
    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:53 PM (IST)

    शेयर बाजार में मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stocks) निवेशकों को आकर्षित करते हैं, जो कम समय में कई गुना मुनाफा देते हैं। वैल्यू रिसर्च के अनुसार, कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट, विकास की संभावना, नए उत्पादों और पूंजी के सही पुनर्निवेश पर ध्यान देना चाहिए। बाजार के चक्र को समझना और कंपनी के मार्जिन, रिटर्न अनुपात पर नजर रखना भी जरूरी है। अचानक तेजी वाले स्टॉक से सावधान रहें।

    मल्टीबैगर शेयर चुनने के लिए कुछ चीजों पर फोकस जरूरी

    नई दिल्ली। शेयर बाजार के निवेशक अकसर मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stocks) की तलाश में रहते हैं। मल्टीबैगर उस स्टॉक को कहते हैं, जो निवेशकों का पैसा कई गुना कर देता है। ऐसे शेयरों को अकसर छुपा रुस्तम माना जाता है, क्योंकि ये छोटे और कम कीमत वाले शेयर ज्यादा फेमस नहीं होते।
    जब इनका रेट अचानक कुछ समय में कई गुना हो जाता है, तब ये चर्चा में आते हैं। मगर ऐसे स्टॉक को पहचानें कैसे, आइए जानते हैं।

    होते हैं 4 रूल

    ये है पहला रूल

    वैल्यु रिसर्च के अनुसार मल्टीबैगर शेयरों को चुनने के लिए 4 चीजों पर जरूर फोकस करें। इनमें पहला रूल है सिर्फ मल्टीबैगर के पीछा न भागें, बल्कि कंपनियों के बिजनेस डेवलपमेंट पर फोकस करें। चेक करें कि क्या अभी भी ग्रोथ की संभावना है, क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या नए मार्केट में एंट्री की तैयारी है?
    क्या पूंजी को स्मार्ट तरीके से रीइन्वेस्ट किया जा रहा है? अगर ये हो रहा है तो कंपनी में पैसा लगाएं, वरना नहीं।

    साइकिल को पहचानना है जरूरी

    आम तौर पर शेयर बाजार में ये देखा जाता है कि अलग-अलग समय पर अलग-अलग सेक्टरों के शेयर चढ़ते हैं। कभी लार्ज कैप चढ़ते हैं, तो मिड और स्मॉल कैप में सुस्ती रहती है। कभी इसका उल्टा होता है। इसलिए आपको साइकिल को पहचानना जरूरी है।

    इन बदलावों को पहचानें

    जो कंपनियां धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं। उनके विभिन्न रेशियो में अचानक से बदलाव नहीं आता। इसलिए आपको ग्रॉस मार्जिन्स, रिटर्न रेशियो और नेटवर्क आदि के विस्तार पर नजर रखनी चाहिए। दरअसल ये बदलाव कंपाउंडिंग की तेजी से पहले आते हैं।

    अचानक तेजी से सावधान

    अगर कोई स्टॉक अचानक से भागने लगे, तो उस पर सवाल उठाएं और शक करें। आपके सवालों में डिमांड सही है या नहीं, मार्जिन मजबूत है या नहीं, इनसाइडर्स बाइंग तो नहीं हो रही, शामिल होने चाहिए। वहीं किसी शेयर में रैली के दौरान प्रमोटर अगर हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो ये खतरनाक है। इससे भी सावधान रहें।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

