IPO News: आज से खुलेगा सोलर पैनल बनाने वाली एमवी फोटोवोल्टिक पावर का आईपीओ, कितने प्रॉफिट का संकेत दे रहा GMP?
एमवी फोटोवोल्टिक पावर का ₹2,900 करोड़ का आईपीओ (Emmvee Photovoltaic Power IPO) आज 11 नवंबर से खुल गया है। कंपनी ने एंकर निवेशकों से ₹1,305 करोड़ जुटाए हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹206 से ₹217 है। खुदरा निवेशक न्यूनतम 69 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ से प्राप्त फंड का उपयोग लोन चुकाने और अन्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी।
नई दिल्ली। आज 11 नवंबर से एमवी फोटोवोल्टिक पावर का ₹2,900 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (Emmvee Photovoltaic Power IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। ये आईपीओ 13 नवंबर तक खुला रहेगा।
IPO खुलने से एक दिन पहले, बेंगलुरु स्थित सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और सोलर सेल बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक ने 10 नवंबर को 55 एंकर इन्वेस्टर्स से ₹1,305 करोड़ जुटाए।
इन बड़े और ग्लोबल इंवेस्टर्स ने लगाया पैसा
एमवी फोटोवोल्टिक के एंकर यानी बड़े निवेशकों में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अशोका व्हाइटओक, अमुंडी फंड्स, प्रूडेंशियल हांगकांग, ईस्टस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स, BNP पारिबा फंड्स, सोसाइटे जेनरल, मॉर्गन स्टेनली, गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा सिंगापुर और सिटीग्रुप जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स शामिल हैं।
Emmvee Photovoltaic Power IPO Price Band
एमवी फोटोवोल्टिक के IPO में शेयरों का प्राइस बैंड ₹206 से ₹217 है। रिटेल इन्वेस्टर कम से कम एक लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसमें 69 शेयर होंगे और इसके लिए ₹14,973 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके बाद 69 शेयरों के मल्टीपल में बोली लगाई जा सकती है।
Emmvee Photovoltaic IPO GMP
ग्रे मार्केट में Emmvee का शेयर करीब 9% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। यानी इसके शेयर का जीएमपी करीब 9 फीसदी है। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ अंदाजा होता है और इसमें तेजी से उतार-चढ़ाव होता रहता है। लिस्टिंग तक किसी भी कंपनी का जीएमपी घट या बढ़ सकता है।
कंपनी आईपीओ फंड का क्या करेगी
इस IPO में ₹2,143.9 करोड़ के नए शेयर जारी किए जाएंगे और प्रमोटर मंजूनाथा डोंथी वेंकटरत्नैया और उनकी पत्नी शुभा ₹756.1 करोड़ के शेयर ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के जरिए बेचेंगे। नए शेयर बेचने से मिलने वाले फंड, जो ₹1,621 करोड़ से ज्यादा हैं, का इस्तेमाल कंपनी अपना और अपनी मुख्य सब्सिडियरी के लोन और इंटरेस्ट चुकाने या प्रीपेमेंट के साथ-साथ सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी।
क्या करती है कंपनी
एमवी फोटोवोल्टिक पावर एक इंटीग्रेटेड सोलर PV मॉड्यूल और सोलर सेल बनाने वाली कंपनी है, जिसकी 31 मई 2025 तक सोलर PV मॉड्यूल के लिए 7.80 GW और सोलर सेल के लिए 2.94 GW की प्रोडक्शन कैपेसिटी है।
कंपनी के वित्तीय नतीजों पर नजर डालें तो इसने मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दर्ज की, जिसमें सोलर मॉड्यूल और सेल की जबरदस्त डिमांड के कारण रेवेन्यू FY24 में ₹951 करोड़ से बढ़कर FY25 में ₹2,336 करोड़ हो गया।
EBITDA ₹721 करोड़ (30.9% मार्जिन) रहा, और नेट प्रॉफिट ₹369 करोड़ (15.8% मार्जिन) रहा, जो बेहतर स्केल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां एक आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
