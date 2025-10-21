टाटा ग्रुप के मल्टीबैगर शेयरों को लगी नजर! एक साल में 50% गिरा, लगातार तीसरी तिमाही में कंपनी को हुआ घाटा

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड (Tejas Networks Share) के शेयर 20 अक्टूबर को शुरुआती कारोबार में करीब 8% तक गिर गए। क्योंकि, कंपनी ने लगातार तीसरी तिमाही में घाटा हुआ है। हालांकि, 21 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading) में कंपनी के शेयरों में दो फीसदी की तेजी देखने को मिली। दरअसल, तेजस नेटवर्क ने शुक्रवार को बाज़ार बंद होने के बाद वित्तीय वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। कंपनी ने बताया कि Q2 में उसे ₹307.17 करोड़ का नेट लॉस हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे ₹275.18 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू 90.7% घटकर 261.37 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2,810.14 करोड़ रुपये था। नतीजों पर कंपनी ने क्या कहा तेजस नेटवर्क्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) सुमित ढींगरा ने कहा, "वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में हमारा राजस्व 262 करोड़ रुपये रहा, जिसमें तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 30 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली।

इस तिमाही का अंत कंपनी ने 1,204 करोड़ रुपये के ऑर्डर बुक के साथ किया। सीएफओ ने कहा कि हमें 307 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ, जिसका मुख्य कारण विनिर्माण प्रक्रिया के नुकसान, वारंटी और इन्वेंट्री अप्रचलन (लगभग 190 करोड़ रुपये) के कारण कम रेवेन्यू और प्रोविजनिंग रहे।