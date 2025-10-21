Language
    टाटा ग्रुप के मल्टीबैगर शेयरों को लगी नजर! एक साल में 50% गिरा, लगातार तीसरी तिमाही में कंपनी को हुआ घाटा

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:31 PM (IST)

    लगातार तीसरी तिमाही में घाटा होने पर टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क लिमिटेड के शेयर 20 अक्तूबर को 9 फीसदी तक टूट गए। हालांकि, मुहूर्त ट्रेडिंग पर 21 अक्तूबर को इन शेयरों में 2 फीसदी का उछाल देखने को मिला।  दरअसल, कंपनी को Q2 में ₹307.17 करोड़ का नेट लॉस हुआ।

    नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड (Tejas Networks Share) के शेयर 20 अक्टूबर को शुरुआती कारोबार में करीब 8% तक गिर गए। क्योंकि, कंपनी ने लगातार तीसरी तिमाही में घाटा हुआ है। हालांकि, 21 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading) में कंपनी के शेयरों में दो फीसदी की तेजी देखने को मिली। दरअसल, तेजस नेटवर्क ने शुक्रवार को बाज़ार बंद होने के बाद वित्तीय वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। कंपनी ने बताया कि Q2 में उसे ₹307.17 करोड़ का नेट लॉस हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे ₹275.18 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था।

    ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू 90.7% घटकर 261.37 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2,810.14 करोड़ रुपये था।

    नतीजों पर कंपनी ने क्या कहा

    तेजस नेटवर्क्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) सुमित ढींगरा ने कहा, "वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में हमारा राजस्व 262 करोड़ रुपये रहा, जिसमें तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 30 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली।

    इस तिमाही का अंत कंपनी ने 1,204 करोड़ रुपये के ऑर्डर बुक के साथ किया। सीएफओ ने कहा कि हमें 307 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ, जिसका मुख्य कारण विनिर्माण प्रक्रिया के नुकसान, वारंटी और इन्वेंट्री अप्रचलन (लगभग 190 करोड़ रुपये) के कारण कम रेवेन्यू और प्रोविजनिंग रहे।

    एक साल से नेगेटिव रिटर्न

    रिटर्न के लिहाज से टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों ने निराश किया है, क्योंकि पिछले एक साल में तेजस नेटवर्क का स्टॉक 58 फीसदी तक टूटा है। वहीं, 6 महीने में 35 फीसदी गिर गया है। हालांकि, 5 साल की अवधि में इस कंपनी के शेयरों ने करीब 500 फीसदी रिटर्न दिया है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)