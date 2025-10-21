Language
    Q2 रिजल्ट के बाद गिरे ICICI बैंक के शेयर, क्या ये नई खरीदारी का मौका? एक्सपर्ट ने बताया इस भाव पर खरीदें स्टॉक

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:03 PM (IST)

    आईसीआईसीआई बैंक के शेयर दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद 3 फीसदी से ज्यादा गिर गए हैं। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से शेयरो में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी, ऐसे में अब निवेशकों के सामने सवाल है कि क्या इस बैंकिंग काउंटर में और गिरावट आएगी या फिर मौजूदा स्तरों से फिर खरीदारी देखने को मिलेगी। इसका जवाब दिया है आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने...

    दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद गिरे आईसीआईसीआई बैंक के शेयर

    नई दिल्ली। देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ICICI Bank के शेयर दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद गिर गए। 20 अक्तूबर के कारोबारी सत्र में यह बैंकिंग स्टॉक 3 फीसदी की गिरावट के साथ 1390 रुपये पर बंद हुआ। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank Share) के शेयरों में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से चला आ रहा तेजी का सिलसिला खत्म हो गया। अब निवेशकों के सामने सवाल है कि क्या इस बैंकिंग काउंटर में और गिरावट आएगी या फिर मौजूदा स्तरों से फिर खरीदारी देखने को मिलेगी।

    घरेलू ब्रोकरेज फर्म, आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने अपनी राय जाहिर की है।

    ICICI बैंक शेयर के लिए अहम लेवल

    टेक्निकल एनालिस्ट जिगर पटेल ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में ₹1,350 पर अहम सपोर्ट, जो एक प्रमुख रिट्रेसमेंट ज़ोन के साथ मेल खाता है, जबकि ₹1,445 के लेवल पर रेजिस्टेंस है। ऐसे में जब तक शेयर अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर बना रहता है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव बना रहेगा। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ₹1,350-₹1,370 ज़ोन के पास गिरावट पर इस बैंक शेयर में खरीदारी कर सकते हैं।

    जिगर पटेल ने कंसोलिडेशन फेज पूरा होने के बाद आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में ₹1,420-₹1,445 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर अपने मौजूदा तेजी के रुझान के बीच हेल्दी कंसोलिडेशन फेज में है।

    Q2 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस

    आईसीआईसीआई बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 12,358.9 करोड़ रुपये का स्टैंडलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 11,745.9 करोड़ रुपये से 5.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी साल-दर-साल 7.4 प्रतिशत बढ़कर 21,529.5 करोड़ रुपये हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 20,048 करोड़ रुपये थी।

    बैंक की प्रोविजनिंग भी 26 प्रतिशत की तीव्र गिरावट के साथ 914 करोड़ रुपये रह गई। बैंक की एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई। क्योंकि, ग्रॉस एनपीए रेशियो 1.97 प्रतिशत से घटकर 1.58 प्रतिशत हो गया, तथा नेट एनपीए रेशियो कम होकर 0.39 प्रतिशत हो गया। नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों पर 1,680 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि सीएलएसए ने 1,700 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

    (डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)