Q2 रिजल्ट के बाद गिरे ICICI बैंक के शेयर, क्या ये नई खरीदारी का मौका? एक्सपर्ट ने बताया इस भाव पर खरीदें स्टॉक

नई दिल्ली। देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ICICI Bank के शेयर दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद गिर गए। 20 अक्तूबर के कारोबारी सत्र में यह बैंकिंग स्टॉक 3 फीसदी की गिरावट के साथ 1390 रुपये पर बंद हुआ। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank Share) के शेयरों में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से चला आ रहा तेजी का सिलसिला खत्म हो गया। अब निवेशकों के सामने सवाल है कि क्या इस बैंकिंग काउंटर में और गिरावट आएगी या फिर मौजूदा स्तरों से फिर खरीदारी देखने को मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घरेलू ब्रोकरेज फर्म, आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने अपनी राय जाहिर की है। ICICI बैंक शेयर के लिए अहम लेवल टेक्निकल एनालिस्ट जिगर पटेल ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में ₹1,350 पर अहम सपोर्ट, जो एक प्रमुख रिट्रेसमेंट ज़ोन के साथ मेल खाता है, जबकि ₹1,445 के लेवल पर रेजिस्टेंस है। ऐसे में जब तक शेयर अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर बना रहता है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव बना रहेगा। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ₹1,350-₹1,370 ज़ोन के पास गिरावट पर इस बैंक शेयर में खरीदारी कर सकते हैं।

जिगर पटेल ने कंसोलिडेशन फेज पूरा होने के बाद आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में ₹1,420-₹1,445 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर अपने मौजूदा तेजी के रुझान के बीच हेल्दी कंसोलिडेशन फेज में है।

Q2 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस आईसीआईसीआई बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 12,358.9 करोड़ रुपये का स्टैंडलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 11,745.9 करोड़ रुपये से 5.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी साल-दर-साल 7.4 प्रतिशत बढ़कर 21,529.5 करोड़ रुपये हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 20,048 करोड़ रुपये थी।