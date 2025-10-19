ICICI Bank दीवाली पर देगा 625 करोड़ रुपये का बड़ा दान, आखिर किसे मिलेगी इतनी बड़ी रकम

नई दिल्ली। देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक ICICI बैंक कैंसर देखभाल के लिए 625 करोड़ रुपये दान करेगा। बैंक ने रविवार को यह जानकारी दी। यह राशि नवी मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर के 'एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर' परिसर में एक 11-मंजिला इमारत के निर्माण में खर्च की जाएगी।

हाल ही में ICICI बैंक ने अपना रिजल्ट जारी किया है। ICICI बैंक (ICICI Bank Q2 Resul) का वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई- सितंबर तिमाही में एकीकृत लाभ 3.2 फीसदी बढ़कर 13,357 करोड़ रुपये हो गया। ICICI बैंक ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 12,948 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकल आधार पर कर पश्चात लाभ 5.2 फीसदी बढ़कर 12,359 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11,746 करोड़ रुपये था।