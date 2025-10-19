Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ICICI Bank दीवाली पर देगा 625 करोड़ रुपये का बड़ा दान, आखिर किसे मिलेगी इतनी बड़ी रकम

    By Agency News Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    देश में दीवाली के फेस्टिवल की धूम है। हाल ही ICICI बैंक ने अपने शानदार रिजल्ट घोषित किए हैं। अब ICICI बैंक (ICICI Bank donation) ने 625 करोड़ रुपये दान करने का एलान किया है। यह अमाउंट नवी मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर (Tata Memorial Centre) में एक 11 मंजिला इमारत के निर्माण में उपयोग होगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक ICICI बैंक कैंसर देखभाल के लिए 625 करोड़ रुपये दान करेगा। बैंक ने रविवार को यह जानकारी दी। यह राशि नवी मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर के 'एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर' परिसर में एक 11-मंजिला इमारत के निर्माण में खर्च की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह प्रोजेक्ट, बैंक के देशभर में तीन कैंसर देखभाल सुविधाओं के निर्माण के लिए घोषित 1,800 करोड़ रुपये के कुल योगदान का हिस्सा है। बैंक के बयान के अनुसार, यह इमारत 3.4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैली होगी।

    यह भी पढ़ें: ट्रंप टैरिफ ने सब किया तबाह... चीन पर इस चिप कंपनी का था पूरा कब्जा! अमेरिकी अरबपति का छलका दर्द

    एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एक भूतल और दो बेसमेंट वाली 11 मंजिला इमारत 3.4 लाख वर्ग फुट में फैली होगी और इसमें 12 लीनियर एक्सेलरेटर (एलआईएनएसीएस) और अन्य उन्नत कैंसर देखभाल उपकरण होंगे।

    बयान में कहा गया कि एलआईएनएसीएस कैंसर कोशिकाओं तक सटीक विकिरण पहुंचाते हैं, जिससे आसपास के स्वस्थ ऊतकों को होने वाली क्षति कम हो जाती है।

    बयान के अनुसार यह नई सुविधा 2027 तक तैयार हो जाएगी और सालाना 7,200 मरीजों को विकिरण चिकित्सा प्रदान करेगी, और इन मरीजों को दो लाख से अधिक विकिरण सत्र प्रदान करेगी।

    रविवार को बैंक के चेयरमैन प्रदीप कुमार सिन्हा, कार्यकारी निदेशक संदीप बत्रा और अजय गुप्ता, और टीएमसी के निदेशक सुदीप गुप्ता की उपस्थिति में 'ICICI फाउंडेशन ब्लॉक फॉर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी' नामक भवन का भूमि पूजन और आधारशिला अनावरण समारोह आयोजित किया गया।

     

    हाल ही में ICICI बैंक ने अपना रिजल्ट जारी किया है। ICICI बैंक (ICICI Bank Q2 Resul) का वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई- सितंबर तिमाही में एकीकृत लाभ 3.2 फीसदी बढ़कर 13,357 करोड़ रुपये हो गया। ICICI बैंक ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 12,948 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकल आधार पर कर पश्चात लाभ 5.2 फीसदी बढ़कर 12,359 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11,746 करोड़ रुपये था।

    ICICI बैंक का शेयर (ICICI Bank Share Price) शुक्रवार को 1.39 फीसदी की तेजी के साथ 1437.1 रुपये बंद हुआ। पिछले 5 दिन में यह 4.02% फीसदी उछला है। 1 महीने में यह 2.45% रिटर्न दिया है। 1 साल में इसमें 14.10% की तेजी देखने को मिली है। 