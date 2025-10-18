ICICI बैंक का मुनाफा दूसरी तिमाही में कितना बढ़ा, आ गई दूसरी तिमाही की रिपोर्ट

ICICI बैंक का वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई- सितंबर तिमाही में एकीकृत लाभ 3.2 फीसदी बढ़कर 13,357 करोड़ रुपये हो गया। ICICI बैंक ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 12,948 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकल आधार पर कर पश्चात लाभ 5.2 फीसदी बढ़कर 12,359 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11,746 करोड़ रुपये था।

अग्रिमों में 10.6 फीसदी की वृद्धि के कारण बैंक की मुख्य शुद्ध ब्याज आय 7.4 फीसदी बढ़कर 21,529 करोड़ रुपये हो गई। बैंक का शुद्ध ब्याज मुनाफा एक साल पहले की समान तिमाही के 4.36 फीसदी से घटकर 4.30 फीसदी रह गया। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात सुधरकर 1.58 फीसदी हो गया, जो इस वित्त वर्ष जून के अंत में 1.67 फीसदी था।

जीएनपीए अनुपात 1.97 प्रतिशत से घटकर 1.58 प्रतिशत हो गया, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात 0.39 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 0.42 प्रतिशत से थोड़ा कम है। शुद्ध एनपीए 5,827 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 5,685 करोड़ रुपये था।