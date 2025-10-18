ICICI बैंक का मुनाफा दूसरी तिमाही में कितना बढ़ा, आ गई दूसरी तिमाही की रिपोर्ट
ICICI बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 13,357 करोड़ रुपये का एकीकृत लाभ दर्ज किया, जो 3.2 फीसदी अधिक है। एकल आधार पर कर पश्चात लाभ 5.2 फीसदी बढ़ा। अग्रिमों में वृद्धि से शुद्ध ब्याज आय में भी इजाफा हुआ। बैंक का एनपीए अनुपात भी सुधरकर 1.58 फीसदी हो गया है।
ICICI बैंक का वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई- सितंबर तिमाही में एकीकृत लाभ 3.2 फीसदी बढ़कर 13,357 करोड़ रुपये हो गया। ICICI बैंक ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 12,948 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकल आधार पर कर पश्चात लाभ 5.2 फीसदी बढ़कर 12,359 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11,746 करोड़ रुपये था।
अग्रिमों में 10.6 फीसदी की वृद्धि के कारण बैंक की मुख्य शुद्ध ब्याज आय 7.4 फीसदी बढ़कर 21,529 करोड़ रुपये हो गई। बैंक का शुद्ध ब्याज मुनाफा एक साल पहले की समान तिमाही के 4.36 फीसदी से घटकर 4.30 फीसदी रह गया। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात सुधरकर 1.58 फीसदी हो गया, जो इस वित्त वर्ष जून के अंत में 1.67 फीसदी था।
जीएनपीए अनुपात 1.97 प्रतिशत से घटकर 1.58 प्रतिशत हो गया, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात 0.39 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 0.42 प्रतिशत से थोड़ा कम है। शुद्ध एनपीए 5,827 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 5,685 करोड़ रुपये था।
तिमाही के लिए प्रावधान और आकस्मिकताएँ एक साल पहले के 1,233 करोड़ रुपये से लगभग 26 प्रतिशत घटकर 914 करोड़ रुपये रह गईं, जो बैंक की मज़बूत क्रेडिट प्रोफ़ाइल को दर्शाता है। पूँजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III) एक साल पहले के 15.35 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 15.76 प्रतिशत हो गया।
आईसीआईसीआई बैंक का परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (वार्षिक) 2.36 प्रतिशत पर स्थिर रहा, जो पिछले वर्ष 2.40 प्रतिशत था, जबकि निवल मूल्य एक वर्ष पूर्व के 2,50,418 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,01,628 करोड़ रुपये हो गया।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कृपया धैर्य रखें।