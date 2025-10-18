Yes Bank के दूसरी तिमाही के आए नतीजे, लाभ में 18% की हुई बढ़ोतरी, आय में कितना हुआ सुधार?

नई दिल्ली। यस बैंक लिमिटेड (Yes Bank Share Price) ने सितंबर तिमाही में स्थिर ब्याज आय और स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता के दम पर नेट प्रॉफिट में 18.4% की साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की। साल 2020 में अपने पुनर्गठन के बाद से लाभ में सुधार और एक सही बैलेंस शीट बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे प्राइवेट बैंक ने कहा कि 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही (Yes Bank Q2 Results) में उसका नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹655 करोड़ हो गया। यह एक साल पहले दर्ज किए गए ₹553 करोड़ के लाभ से अधिक है।

यस बैंक ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि शुद्ध ब्याज आय (NII) साल-दर-साल 4.6% बढ़कर ₹2,200 करोड़ से ₹2,300 करोड़ हो गई। परिसंपत्ति गुणवत्ता में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ, सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) पिछली तिमाही के ₹4,022 करोड़ की तुलना में ₹4,055.3 करोड़ रहीं। सकल NPA अनुपात 1.6% पर स्थिर रहा, जबकि शुद्ध NPA एक तिमाही पहले के ₹797.3 करोड़ की तुलना में ₹770.8 करोड़ रहा, यानी शुद्ध NPA अनुपात 0.3% रहा।