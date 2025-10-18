Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Yes Bank के दूसरी तिमाही के आए नतीजे, लाभ में 18% की हुई बढ़ोतरी, आय में कितना हुआ सुधार?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:01 PM (IST)

    यस बैंक (Yes Bank Share Price) ने सितंबर तिमाही में 18.4% का नेट प्रॉफिट (Yes Bank Q2 Results) हासिल किया किया है, जो ₹655 करोड़ रहा। शुद्ध ब्याज आय 4.6% बढ़कर ₹2,300 करोड़ हो गई। परिसंपत्ति गुणवत्ता स्थिर रही, सकल एनपीए अनुपात 1.6% रहा और नेट एनपीए अनुपात 0.3% रहा। बैंक के प्रावधान बढ़कर ₹419 करोड़ हो गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। यस बैंक लिमिटेड (Yes Bank Share Price) ने सितंबर तिमाही में स्थिर ब्याज आय और स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता के दम पर नेट प्रॉफिट में 18.4% की साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की।

    साल 2020 में अपने पुनर्गठन के बाद से लाभ में सुधार और एक सही बैलेंस शीट बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे प्राइवेट बैंक ने कहा कि 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही (Yes Bank Q2 Results) में उसका नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹655 करोड़ हो गया। यह एक साल पहले दर्ज किए गए ₹553 करोड़ के लाभ से अधिक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यस बैंक ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि शुद्ध ब्याज आय (NII) साल-दर-साल 4.6% बढ़कर ₹2,200 करोड़ से ₹2,300 करोड़ हो गई।

    परिसंपत्ति गुणवत्ता में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ, सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) पिछली तिमाही के ₹4,022 करोड़ की तुलना में ₹4,055.3 करोड़ रहीं। सकल NPA अनुपात 1.6% पर स्थिर रहा, जबकि शुद्ध NPA एक तिमाही पहले के ₹797.3 करोड़ की तुलना में ₹770.8 करोड़ रहा, यानी शुद्ध NPA अनुपात 0.3% रहा।

    बैंक के प्रावधान पिछली तिमाही के ₹284 करोड़ और एक साल पहले के ₹297 करोड़ से बढ़कर ₹419 करोड़ हो गए।

     यह भी पढ़ें- Infosys Q2 Result: हर शेयर पर इंफोसिस देगी 23 रुपये का डिविडेंड, कंपनी को हुआ 7364 करोड़ का शुद्ध मुनाफा

    यस बैंक शेयर प्राइस

    यस बैंक (Yes Bank Share) के शेयर शुक्रवार को ₹22.34 पर बंद हुए। यह पिछले दिन के ₹23.12 के बंद भाव से 3.37% की गिरावट थी। शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम मूल्य ₹24.30 और निम्नतम मूल्य ₹16.02 रहा। यस बैंक शेयर में 6 महीने में 18.70 फीसदी का उछाल देखने को मिला। वहीं 1 साल में 5.93% का रिटर्न दिया है। 5 साल में यह 76.60% तक उछला है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)