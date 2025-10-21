Muhurat Trading Stocks: इन 25 शेयरों में करें निवेश का शुभारंभ, ब्रोकरेज हाउसेज ने दिए बड़े टारगेट प्राइस

नई दिल्ली| दिवाली के शुभ अवसर पर शेयर बाजार में मुहर्त ट्रेडिंग (Muhurat trading 2025) आज, 21 अक्तूबर को होगी। स्टॉक मार्केट दोपहर को एक घंटे के लिए ओपन होगा। इस दौरान मुहूर्त ट्रेडिंग की स्पेशल विंडो को छोड़कर, बाकी बाजार बंद रहेंगे। बाजार में सामान्य रूप से कामकाज दोपहर 1.45 से 2.45 तक चलेगा। प्री-ओपन सेशन 1.30 से 1.45 के बीच होगा। ब्लॉक डील्स की टाइमिंग 1.15 से 1.30 के बीच होगी। वहीं, क्लोजिंग 2.55-3.05 PM और ट्रेड मॉडिफिकेशन कट-ऑफ का समय 2.55-3.05 होगा।

मुहूर्त ट्रेडिंग समय तारीख सामान्य बाजार खुलने का समय 1:45 PM 21 अक्टूबर सामान्य बाजार बंद होने का समय 2:45 PM 21 अक्टूबर ट्रेड नोटिफिकेशन खत्म होने का समय 2:55 PM 21 अक्टूबर

दीवाली के शुभ अवसर पर होने वाला मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन बेहद खास होता है। इस दौरान निवेश को शुभ माना जाता है। आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग दीवाली के दिन होती है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 अक्तूबर के बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी होने के कारण मार्केट सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा। ऐसे में आज निवेशकों को अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। यहां हम आपको 2 शेयरों की पूरी लिस्ट बताने जा रहे हैं, जिन्हें ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी पसंदीदा पिक के तौर पर चुना है। मोतीलाल ओसवाल के टॉप स्टॉक पिक्स शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ऐसे में मुहूर्त ट्रेडिंग के शुभ अवसर पर इनमें खरीदी की जा सकती है।