Muhurat Trading Stocks: इन 25 शेयरों में करें निवेश का शुभारंभ, ब्रोकरेज हाउसेज ने दिए बड़े टारगेट प्राइस
दीवाली के शुभ अवसर पर होने वाला मुहूर्त ट्रेडिंग को शुभ माना जाता है। इस दिन निवेशक अपने पसंदीदा शेयरों में निवेश करते हैं। इस मौके पर हम आपको 25 शेयरों की पूरी लिस्ट बताने जा रहे हैं, जिन्हें ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी पसंदीदा पिक के तौर पर चुना है।
नई दिल्ली| दिवाली के शुभ अवसर पर शेयर बाजार में मुहर्त ट्रेडिंग (Muhurat trading 2025) आज, 21 अक्तूबर को होगी। स्टॉक मार्केट दोपहर को एक घंटे के लिए ओपन होगा। इस दौरान मुहूर्त ट्रेडिंग की स्पेशल विंडो को छोड़कर, बाकी बाजार बंद रहेंगे। बाजार में सामान्य रूप से कामकाज दोपहर 1.45 से 2.45 तक चलेगा। प्री-ओपन सेशन 1.30 से 1.45 के बीच होगा। ब्लॉक डील्स की टाइमिंग 1.15 से 1.30 के बीच होगी। वहीं, क्लोजिंग 2.55-3.05 PM और ट्रेड मॉडिफिकेशन कट-ऑफ का समय 2.55-3.05 होगा।
|मुहूर्त ट्रेडिंग
|समय
|तारीख
|सामान्य बाजार खुलने का समय
|1:45 PM
|21 अक्टूबर
|सामान्य बाजार बंद होने का समय
|2:45 PM
|21 अक्टूबर
|
ट्रेड नोटिफिकेशन खत्म होने का समय
|2:55 PM
|21 अक्टूबर
दीवाली के शुभ अवसर पर होने वाला मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन बेहद खास होता है। इस दौरान निवेश को शुभ माना जाता है। आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग दीवाली के दिन होती है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 अक्तूबर के बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी होने के कारण मार्केट सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा। ऐसे में आज निवेशकों को अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। यहां हम आपको 2 शेयरों की पूरी लिस्ट बताने जा रहे हैं, जिन्हें ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी पसंदीदा पिक के तौर पर चुना है।
मोतीलाल ओसवाल के टॉप स्टॉक पिक्स
शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ऐसे में मुहूर्त ट्रेडिंग के शुभ अवसर पर इनमें खरीदी की जा सकती है।
|शेयर का नाम
|टारगेट प्राइस
|स्टॉपलॉस
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
|978
|840
|पेटीएम
|1530
|1150
|हीरो मोटो कॉर्प
|6200
|520
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)
|480
|368
|चोला फाइनेंस
|2100
|1500
HDFC सिक्योरिटीज़ के पसंदीदा शेयर
- एसोसिएटेड अल्कोहल एंड बेवरीज लिमिडेट, टारगेट प्राइस- 1182 रुपए
- भारती एयरटेल लिमिटेड,टारगेट प्राइस- 2244 रुपए
- हैप्पी फॉर्गिन्स लिमिटेड, टारगेट प्राइस- 1083 रुपए
- IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, टारगेट प्राइस- 88.5 रुपए
- JSW एनर्जी लिमिटेड, टारगेट प्राइस- 639 रुपए
- लार्सन एंड टुब्रो, टारगेट प्राइस- 4243 रुपए
- MSTC लिमिटेड, टारगेट प्राइस- 673 रुपए
- नॉर्दर्न ARC कैपिटल लिमिटेड, टारगेट प्राइस- 333.5 रुपए
- शीला फोम लिमिटेड, टारगेट प्राइस- 837 रुपए
केड़िया एडवाइजरी की राय
|शेयर का नाम
|टारगेट प्राइस
|बैंक ऑफ महाराष्ट्र
|90
|इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन
|840
|हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
|500
|NMDC लिमिटेड
|112
|नेशनल एल्युमिनियम कंपनी
|320
|हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
|680
|मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया
|60
|भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
|440
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
|1150
|पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड
|9600
|कमिंस इंडिया लिमिटेड
|4900
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट पर आधारित है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
