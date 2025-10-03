एक महीने की सुस्ती के बाद तेजी से भागे Tata Steel के शेयर, 174 रुपये पर पहुंचा भाव, इन 2 वजह से आया बड़ा उछाल

Tata Steel Shares Price टाटा स्टील के शेयरों ने 1 महीने के लंबे कंसोलिडेशन के बाद 4 फीसदी तक की तेजी दिखाई है और निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप गेनर बन गए हैं। टाटा स्टील के शेयर 168.12 रुपये के स्तर पर खुले और 174.74 रुपये का हाई लगा दिया। टाटा स्टील के शेयरों ने इस साल अब तक 27 फीसदी रिटर्न दिया है।

नई दिल्ली। टाटा स्टील के शेयरों (Tata Steel Shares Price) में 3 अक्तूबर को बड़ी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, और यह इंट्रा डे में 4 फीसदी तक उछल गए हैं। टाटा स्टील के शेयरों में यह बड़ी तेजी एक महीने के कंसोलिडेशन के बाद आई है। दरअसल, टाटा स्टील के शेयरों में यह तेजी मेटल सेक्टर में आए उछाल के चलते आई है। निफ्टी मेटल इंडेक्स (Nifty Metal Index) 2 फीसदी से ज्यादा तेजी दिखा रहा है, और खास बात है कि टाटा स्टील के शेयर, मेटल इंडेक्स के टॉप गेनर हैं। सुबह टाटा स्टील के शेयर 168.12 रुपये के स्तर पर खुले और 174.74 रुपये का हाई लगा दिया। वहीं, एक अक्तूबर को टाटा स्टील के स्टॉक 167.51 रुपये पर बंद हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेटल शेयरों में तेजी की बड़ी वजह मेटल सेक्टर के शेयरों में तेजी की बड़ी वजह वैश्विक नीतिगत घटनाक्रमों पर केंद्रित है। दरअसल, ट्रेडर्स इस महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में लगभग 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, जो आमतौर पर पूंजीगत वस्तुओं और धातुओं की मांग को बढ़ावा देती है। इस बीच, यूरोपीय संघ स्टील आयात शुल्क को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और कोटा स्तर को लगभग आधा करने की तैयारी कर रहा है।