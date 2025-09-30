दिवाली से पहले सरकार का फैसला, PPF, सुकन्या समृद्धि समेत स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों का ऐलान; देखें लिस्ट

नई दिल्ली। Small Savings Schemes New Interest Rate: वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए विभिन्न स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों को लेकर सरकार का फैसला आ गया है। दिवाली से पहले ब्याज दर को लेकर आए इस फैसले में बताया गया गया कि 1 अक्टूबर, 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी।

डाकघर की लघु बचत योजनाओं, जैसे लोक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), और अन्य पर दी जाने वाली ब्याज दरें जस की तस रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर, 2025 को दरों की समीक्षा की। अपरिवर्तित दरें अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए लागू होंगी।

करोड़ों भारतीय—खासकर वरिष्ठ नागरिक, पेंशनभोगी और मध्यम वर्गीय परिवार—स्थिर रिटर्न के लिए छोटी बचत योजनाओं पर निर्भर हैं। ब्याज दरों में किसी भी तरह की कमी का सीधा असर उनकी आय पर पड़ता। लेकिन सरकार ने ब्याज दरों में कोई न तो बढ़ोतरी की और न ही कोई कटौती की। हमने नीचे टेबल में बताया है कि किस योजना पर जुलाई-सितंबर में कितनी ब्याज दर थी और अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज दरें किस योजना के लिए कितनी रहेगी।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड: PPF एक दीर्घकालिक बचत योजना है जिसमें आयकर लाभ मिलता है, जो सेवानिवृत्ति योजना के लिए आदर्श है और अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए इसकी ब्याज दर 7.1% रहेगी।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: एससीएसएस एक सरकार समर्थित बचत योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए इसकी ब्याज दर 8.2% रहेगी।

सुकन्या समृद्धि योजना: एसएसवाई एक बचत योजना है जिसका उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए इसकी ब्याज दर 8.2% रहेगी।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र: एनएससी एक निश्चित आय निवेश योजना है जो जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए इसकी ब्याज दर 7.7% रहेगी।

डाकघर मासिक आय योजना: पीओएमआईएस एक छोटी बचत योजना है जो एक निश्चित मासिक आय प्रदान करती है। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए इसकी ब्याज दर 7.4% रहेगी।

किसान विकास पत्र: केवीपी एक बचत प्रमाणपत्र है जो एक विशिष्ट अवधि में निवेश को दोगुना कर देता है, सरकार द्वारा समर्थित। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए ब्याज दर 7.5% रहेगी।

1-वर्षीय सावधि जमा: बैंकों या डाकघरों में 6.9% की ब्याज दर वाला एक अल्पकालिक जमा, जो रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

2-वर्षीय सावधि जमा: अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए 7.0% की ब्याज दर वाला एक मध्यम अवधि का सावधि जमा विकल्प, जो तरलता और प्रतिफल को संतुलित करता है।

3-वर्षीय सावधि जमा: जो लोग अपने पैसे को लंबी अवधि के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके लिए 7.1% की थोड़ी अधिक ब्याज दर प्रदान करता है।

5-वर्षीय सावधि जमा: एक दीर्घकालिक सावधि जमा योजना जो 7.5% की प्रतिस्पर्धी ब्याज दर प्रदान करती है, जो स्थिर वृद्धि के लिए आदर्श है।

5-वर्षीय आवर्ती जमा: RD एक अनुशासित बचत योजना है जो पाँच वर्षों तक मासिक जमा की अनुमति देती है, अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए इसकी ब्याज दर 6.7% रहेगी।

