Top 5 Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 धांसू स्कीम, मिलता है फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न, देखें लिस्ट

नई दिल्ली। Top 5 Post Office Schemes: अगर आप बिना रिस्क के अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए सुरक्षित निवेश पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करना होगा। यहां पर आपके निवेश पर निश्चित रिटर्न मिलता है। किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होता। यहां तक की आपको गारंटीड रिटर्न भी दिया जाता है। भारत में आज भी बहुत से लोग शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और अन्य जगहों पर निवेश करने की बजाए पोस्ट ऑफिस में निवेश करना पसंद करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं और जानना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 स्कीम कौन सी हैं जिसमें निवेश किया जा सकता है तो आप सही जगह पर आए हैं।

पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं । Top 5 Post Office Schemes क्रमांक योजना का नाम ब्याज दर न्यूनतम निवेश अधिकतम निवेश 1 National Savings Recurring Deposit Account 6.70% 100 रुपये कोई लिमिट नहीं 2 Public Provident Fund Account 7.10% 500 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 1.5 लाख 3 National Savings Certificate 7.70% 1000 रुपये कोई सीमा नहीं 4 Sukanya Samriddhi Account 8.20% 250 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 1.5 लाख 5 Kisan Vikas Patra Account 7.50% 1,000 कोई लिमिट नहीं 1. National Savings Recurring Deposit Account

राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता - यह योजना छोटे/गरीब निवेशकों को अपने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक निधि बनाने में मदद करती है। यह खाता या तो एक वयस्क द्वारा या दो वयस्कों द्वारा संयुक्त रूप से खोला जाता है। इसमें आपको 6.7 फीसदी का निश्चित रिटर्न मिलता है। इसमें आप कम से 100 रुपये प्रति माह से निवेश करना शुरू कर सकते हैं।

2. Public Provident Fund Account पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता - पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार द्वारा घोषित एक दीर्घकालिक निवेश योजना है। यह एक सुरक्षित डाकघर जमा योजना है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अनुसार कर छूट और आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करती है। इसमें सालाना आपको 7.1 फीसदी का रिटर्न मिलता है। इस स्कीम में आप सालाना अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं।

3. National Savings Certificate राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) - यह योजना एक निश्चित आय निवेश योजना है जिसे कोई भी डाकघर में खोल सकता है। भारत सरकार की एक पहल के तहत, यह एक बचत बांड है जो ग्राहकों, मुख्य रूप से छोटे या मध्यम आय वाले निवेशकों को आयकर बचत करते हुए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस योजना में सालाना 7.7 फीसदी का रिटर्न मिलता है। इसमें न्यूनतम 1 हजार रुपये की राशि निवेश की जा सकती है। अधिकतम कोई सीमा नहीं है।

4. Sukanya Samriddhi Account सुकन्या समृद्धि खाता - SSY भारत सरकार द्वारा बालिकाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई एक बचत योजना है। यह योजना माता-पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा और विवाह के खर्चों के लिए पूंजी जुटाने में सक्षम बनाती है और निवेश पर आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है। इस पर सालाना 8.2% फीसदी का ब्याज मिलता है। इसमें न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम सालाना 15 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है।