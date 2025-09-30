भारत के रुपये का हाल हुआ बेहाल, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 88.80 के ऑल टाइम लो पर पहुंचा

भारतीय रुपया मंगलवार को रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया जो 88.80 के सर्वकालिक निचले स्तर (Rupees All Time Low) पर पहुँच गया। अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के चलते डॉलर की मांग में भारी वृद्धि हुई जिसके कारण केंद्रीय बैंकों को हस्तक्षेप करना पड़ा। पिछले सप्ताह का निचला स्तर 88.7975 था।

नई दिल्ली। मंगलवार को भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका के साथ व्यापार तनाव (India US Trade Deal) के कारण डॉलर की मांग में भारी वृद्धि हुई और केंद्रीय बैंकों ने मुद्रा को सहारा देने के लिए हस्तक्षेप किया। रुपया 88.80 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर (Rupees All Time Low) पर पहुंच गया, जो पिछले सप्ताह के 88.7975 के पिछले निचले स्तर से भी नीचे चला गया। पिछली बार यह 88.7550 पर था।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डॉलर के मुकाबले 88.73 पर खुला। कारोबार के दौरान 88.69 से 88.80 प्रति डॉलर के दायरे में कारोबार करने के बाद अंत में 88.79 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव के मुकाबले चार पैसे की गिरावट है। इसी बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 97.79 पर आ गया।

India US Trade Deal न होने का दिख रहा असर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता अभी भी अटका हुआ है, और हाल ही में अमेरिकी एच-1बी वीज़ा शुल्क में हुई बढ़ोतरी ने मुद्रा की कमज़ोरी को और बढ़ा दिया है, ऐसे में बाज़ार सहभागियों को मुद्रा की स्थिति में बदलाव की उम्मीद कम ही दिख रही है।