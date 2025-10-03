5 दिन में 30 % तो एक महीने में 60 फीसदी चढ़ा 50 रुपये वाला ये शेयर, फिर लगा 20% का अपर सर्किट

अटलांटा लिमिटेड के शेयरों ने ओपनिंग के बाद 55.65 रुपये का हाई लगा दिया। इसके साथ ही इस कंपनी के स्टॉक में 20 फीसदी का अपर सर्किट लग गया है। खास बात है कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टॉक्स ने पिछले 5 दिनों में 34 फीसदी तो एक महीने में 65 प्रतिशत का रिटर्न दे दिया है।

नई दिल्ली। 1 अक्तूबर को बड़ी तेजी दिखाने के बाद शेयर बाजार में आज हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी है। बाजार में 50 रुपये से कम कीमत वाले शेयर ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल, अटलांटा लिमिटेड (Atlantaa Ltd Share Price) के शेयरो में 20 फीसदी का अपर सर्किट लग गया है। इस कंपनी के शेयरों का पिछला क्लोजिंग प्राइस 46.38 रुपये था और 3 अक्तूबर को 52 रुपये पर ओपन हुए।

ओपनिंग के बाद अटलांटा लिमिटेड के शेयरों ने 55.65 रुपये का हाई लगा दिया। इसके साथ ही इस कंपनी के स्टॉक में 20 फीसदी का अपर सर्किट लग गया है। 52 वीक हाई के पास पहुंचा शेयर अटलांटा लिमिटेड के शेयरों ने पिछले साल 4 नवंबर को 59.84 रुपये का हाई लगाया था और अब शेयरों की कीमत 55.65 रुपये पर पहुंच गई है। वहीं, इस शेयर ने इस साल अप्रैल में 27.26 रुपये का निचला स्तर छुआ था, जो 52 सप्ताह का निचला लेवल है। सुबह 11 बजे तक शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्युम 3.22 मिलियन है यानी कुल 32 लाख शेयरों की खरीदी-बिक्री हो गई है।

एक महीने में मल्टीबैगर रिटर्न खास बात है कि अटलांटा लिमिटेड के शेयरों ने पिछले 5 दिनों में 34 फीसदी तो एक महीने में 65 प्रतिशत का रिटर्न दे दिया है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 95 फीसदी तक चढ़ चुका है। हालांकि, पिछले एक साल में इस शेयर ने 4 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि 5 सालों में 700 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है।