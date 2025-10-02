"बेच दो, बेच दो....", ब्रोकरेज फर्म ने कहा इस कंपनी के स्टॉक को तुरंत निकाल दो, 40% तक गिरेगा भाव

शेयर बाजार में लिस्टेड गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों में गिरावट की आशंका है। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने इसके शेयरों को बेचने की सलाह दी है और कहा है कि इसमें 40% तक की गिरावट आ सकती है। फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 166 रुपये रखा है। जीएसटी नियमों में बदलाव का पोकरबाजी में नजारा की हिस्सेदारी पर असर पड़ेगा।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में लिस्टेड गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज को लेकर ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने कहा है कि आने वाले समय में इसके शेयरों में बड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि, गुरुवार को इसके शेयर 7.7 फीसदी बढ़त के साथ 274.10 रुपये के बंद हुए। इसके बावजूद ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि इसके शेयरों में 40 फीसदी की गिरावट आ सकती है। फर्म ने इसे बेचने की सलाह दी है।

इतने तक जा सकता है भाव ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने अपनी हालिया रिपोर्ट में नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर अंडरपरफॉर्म रेटिंग दी है। फर्म ने कहा है कि इसके शेयर 166 रुपये के स्तर तक जा सकते हैं। इस टारगेट के बावजूद नजारा टेक्नोलॉजी के शेयर बुधवार और गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए।

सीएलएसए ने इस बात पर जोर दिया कि फेंटेसी स्पोर्ट्स, रम्मी और पोकर गेमिंग कंपनियां पहले से ही 28% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत हैं। नए नियम का पोकरबाजी में नजारा की 46% हिस्सेदारी पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है, जिसे जनवरी 2025 में ₹800 करोड़ में अधिग्रहित किया गया था।

अगस्त में, नजारा की सहयोगी कंपनी मूनशाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पोकरबाजी) ने अपने असली पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग संचालन को बंद कर दिया। जून तिमाही में, नजारा की ई-स्पोर्ट्स सहायक कंपनी नोडविन ने कंपनी के ई-स्पोर्ट्स राजस्व में 70% का योगदान दिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि दर्शाता है।

चार ब्रोकरेज फर्म ने कहा बेच दो जून तिमाही में, नोडविन ने नाजारा टेक के ई-स्पोर्ट्स राजस्व का 70% हिस्सा हासिल किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक था। सीएलएसए का मानना है कि नाज़ारा टेक के शेयरों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2027 के लिए उनके अनुमानित मूल्य-आय से 48 गुना अधिक है। नजारा टेक्नोलॉजीज पर कवरेज देने वाले 10 विश्लेषकों में से चार ने इसे "खरीदें" रेटिंग दी है, दो ने इसे "होल्ड करें" रेटिंग दी है और चार ने इसे "बेचें" रेटिंग दी है।