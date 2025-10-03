टाटा मोटर्स शेयर में जोरदार उछाल, डीमर्जर रिकॉर्ड डेट और गजब की बिक्री घोषणा का दिखा असर; अभी कितना भागेंगे

टाटा मोटर्स के शेयर (Tata Motors share price) में 2.45% की तेजी आई है जो 735.95 रुपये पर कारोबार कर रहा है। कंपनी ने 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट तय की है जिसके तहत अलग हुई यूनिट के शेयर जारी किए जाएंगे। स्प्लिट रेशियो 11 है यानी शेयरधारकों को टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमएलसीवी) का एक शेयर मिलेगा।

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स शेयर (Tata Motors share price) में शुक्रवार, 3 अक्टूबर को तेजी देखने को मिल रही है। यह 2.45% की तेजी के साथ 735.95 रुपये पर कारोबार कर रहा है। ऑटो दिग्गज ने 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट तय की है ताकि अलग हुई यूनिट के शेयर जारी और अलॉटमेंट किए जाने वाले शेयरधारकों का तय किया जा सके।

इसका मतलब है कि रिकॉर्ड डेट के अगले ही दिन, टाटा मोटर्स के मौजूदा शेयर वाणिज्यिक वाहन व्यवसाय से हट जाएंगे और उनका नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPVL) कर दिया जाएगा। टाटा मोटर्स को दूसरा स्थान फिर मिला साथ ही टाटा मोटर्स ने एसयूवी और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) दोनों में मजबूत प्रदर्शन के कारण सितंबर में हुंडई मोटर इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पीछे छोड़ते हुए भारत के यात्री वाहन बाजार में दूसरा स्थान फिर पा लिया है। कंपनी ने ईवी सेगमेंट में जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर पर अपनी बढ़त भी बढ़ा ली है।

वाहन पोर्टल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, टाटा एक साल पहले चौथे स्थान से खिसककर दूसरे स्थान पर आ गई है, जो बाजार में अग्रणी मारुति सुजुकी से पीछे है। सितंबर के प्रदर्शन से पता चलता है कि इस साल मार्च में कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर रहने के बाद, टाटा ने फिर से दूसरा स्थान हासिल कर लिया है।

टाटा मोटर्स का स्प्लिट रेशियो टाटा मोटर्स का स्प्लिट रेशियो 1:1 तय किया गया है। यानी टाटा मोटर्स के एक शेयरधारक को उसी श्रेणी के टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमएलसीवी) में ₹2 का एक पूर्ण चुकता शेयर मिलेगा। इसके अलावा, कंपनी ने टीएमएलसीवी को कंपनी से हस्तांतरित किए जाने वाले चिन्हित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के डिबेंचर धारकों के निर्धारण के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में 10 अक्टूबर तय की। मार्च 2024 में, कंपनी के बोर्ड ने दो सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजन को मंजूरी दे दी, जिसमें से एक में इसके वाणिज्यिक वाहन (सीवी) व्यवसाय के साथ-साथ इसके संबंधित निवेश शामिल होंगे और दूसरे में इसके यात्री वाहन (पीवी) व्यवसाय शामिल होंगे, जिसमें पीवी, ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन), जेएलआर (जगुआर लैंड रोवर) और संबंधित निवेश शामिल होंगे।

टाटा मोटर्स का वाणिज्यिक वाहन कारोबार टीएमएलसीवी में शामिल हो गया है और इसके मौजूदा पीवी कारोबार टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमपीवी) का विलय मौजूदा सूचीबद्ध इकाई टाटा मोटर्स (टीएमएल) में हो जाएगा। टाटा मोटर्स शेयर प्राइस टारगेट बाजार विशेषज्ञ के मुताबिक टाटा मोटर्स अभी भी साइडवेज है। टाटा मोटर्स के शेयरों के लिए 750 रुपये एक मजबूत रेजिस्टेंस है जबकि सपोर्ट 650 रुपये के आसपास है। टाटा मोटर्स एक निवेश योग्य शेयर है। अगर आप लंबे समय तक इस स्थिति में बने रहते हैं... एक साल से ज्यादा का समय देते हैं, तो टाटा मोटर्स में 25-30 प्रतिशत का रिटर्न दे सकता है।