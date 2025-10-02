सिर्फ 55 रुपये है भाव, कोरोना काल में ₹3 थी कीमत, ये है टाटा समूह का सबसे सस्ता और मल्टीबैगर शेयर
टाटा टेलीसर्विसेज टाटा समूह का सबसे सस्ता शेयर है क्योंकि इसके एक स्टॉक की कीमत 55 रुपये है। कोरोना काल की गिरावट में मार्च 2020 में इस कंपनी के शेयर 3 रुपये के भाव पर मिल रहे थे और तब से लेकर अब तक यह स्टॉक 1700 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है।
नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में टाटा ग्रुप (Tata Group Listed Companies) की कई कंपनियां लिस्टेड हैं, इनमें टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा टेक्नोलॉजी समेत कई कंपनियां शामिल हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो जिनके नाम के आगे टाटा नहीं है लेकिन वे टाटा समूह का हिस्सा हैं। क्या आप जानते हैं टाटा ग्रुप का सबसे सस्ता शेयर किस कंपनी का है। इसकी कीमत फिलहाल 55 रुपये है और पांच साल पहले कोरोना काल के समय इसका भाव 3 रुपये था।
जैसा कि टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों ने लंबी अवधि में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है, ठीक उसी तरह टाटा टेलीसर्विसेज (Tata Teleservices Share Price today) के स्टॉक्स ने भी पिछले 5 सालों में निवेशकों की दमदार कमाई कराई है।
मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला शेयर
कोरोना काल की गिरावट में मार्च 2020 में टाटा टेलीसर्विसेज के शेयर 3 रुपये के भाव पर मिल रहे थे, और अब कीमत 55.14 रुपये है यानी इस अवधि में इन शेयरों ने 1700 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। हैरानी की बात है कि जनवरी 2022 में इस कंपनी के शेयरों की कीमत 263 रुपये तक पहुंच गई थी। लेकिन, इसके बाद लगातार गिरावट का सिलसिला हावी रहा।
क्या है कंपनी का कारोबार
टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, वायर्ड और वायरलेस टेलीकॉम के बिजनेस से जुड़ी हुई है। यह कंपनी महाराष्ट्र और गोवा में एक्सेस सर्विसज अथॉरिटी के साथ एक इंटीग्रेटेड लाइसेंस रखती है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 10779 करोड़ रुपये है। बता दें कि जहां टाटा टेलीसर्विसेज, टाटा समूह का सबसे सस्ता शेयर है। वहीं, इस ग्रुप का सबसे महंगा शेयर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, जिसके एक स्टॉक की कीमत 10580 रुपये है।
