    टाटा ग्रुप के सबसे महंगे शेयर ने काटा गदर, गिरते बाजार में 10% चढ़ा, कम लोग ही जानते हैं इस कंपनी का नाम और काम

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:09 PM (IST)

    टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का शेयर कीमतों के लिहाज से टाटा ग्रुप का सबसे महंगा स्टॉक है। 24 सितंबर को इस कंपनी के शेयर सुबह 8250 रुपये के स्तर पर खुले और 9059 रुपये का हाई लगा दिया। इसके एक शेयर की कीमत टाटा की सबसे मूल्यवान कंपनी टीसीएस के स्टॉक से 3 गुना ज्यादा है।

    टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर इंट्रा डे में 10 फीसदी तक चढ़े।

    नई दिल्ली। कीमत के लिहाज से टाटा ग्रुप की एक कंपनी के सबसे महंगे शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Tata Investment Corporation Limited) के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। खास बात है कि सुबह 11.35 बजे तक शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्युम 20 लाख तक पहुंच गया है यानी मार्केट खुलने के 2 घंटे के अंदर कंपनी के 20 लाख से ज्यादा शेयर ट्रेड हो चुके हैं। एक और दिलचस्प बात है कि 23 सितंबर को भी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर 11 फीसदी की ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए थे।

    टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर सुबह 8250 रुपये के स्तर पर खुले और 9059 रुपये का हाई लगा दिया। फिलहाल, कंपनी के शेयर 10 फीसदी की तेजी के साथ 8957 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

    शेयरों में कब से शुरू हुआ तेजी का सिलसिला?

    टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में बड़ी तेजी का सिलसिला 18 सितंबर से शुरू हुआ, जब स्टॉक 7074 रुपये के स्तर से 6 फीसदी उछलकर 7545 रुपये पर पहुंच गया। इसके साथ ही टाटा ग्रुप की कंपनी का यह शेयर 5 दिन में 25 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, जबकि 6 महीने में 38 प्रतिशत चढ़ा है। खास बात है कि पिछले 5 सालों में टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों ने 976 फीसदी रिटर्न डिलीवर कर चुका है।

    क्यों है टाटा ग्रुप का सबसे महंगा शेयर

    टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मार्केट कैप 45000 करोड़ से ज्यादा है। हालांकि, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से यह कंपनी समूह की बड़ी कंपनी जैसे- टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाइटन समेत अन्य कंपनियों से पीछे है। लेकिन, शेयर की कीमत के लिहाज से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा ग्रुप का सबसे महंगा शेयर है। इसके एक शेयर की कीमत 9000 रुपये तक पहुंच चुकी है। वहीं, टीसीएस, टाइटन, ट्रेंट और टाटा एलेक्स के शेयरों की कीमत 5500 रुपये तक है।

    क्या है कंपनी का कारोबार

    टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्य रूप से विभिन्न उद्योगों की कंपनियों के लिस्टेड और नॉन-लिस्टेड इक्विटी शेयरों, डेट इंस्ट्रूमेंट व म्यूचुअल फंड आदि में इन्वेस्टमेंट से जुड़ा बिजनेस करती है। टाटा समूह की यह कंपनी एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)