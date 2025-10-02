Tata Power के लिए अच्छी खबर, मिला 1200 करोड़ रुपये का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट! शुक्रवार को शेयर पर दिखेगा असर

टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी (Tata Power New Project) को टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन से 80 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वैल्यू लगभग 1200 करोड़ रुपये है। यह प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी को मुंबई डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क में इंटीग्रेट करेगा जिससे लगभग आठ लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट से सालाना 315 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने और कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। टाटा पावर (Tata Power Share Price) को एक नया ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू करीब 1200 करोड़ रुपये है। टाटा पावर की सब्सिडियरी कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी (टीपीआरईएल) ने गुरुवार को कहा कि इसने 80 मेगावाट के एक फर्म और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (एफडीआरई) प्रोजेक्ट के लिए टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस खबर का असर टाटा पावर के शेयर पर शुक्रवार को दिख सकता है, जो कि बुधवार को BSE पर 2.25 रुपये या 0.58 फीसदी की मजबूती के साथ 391 रुपये पर बंद हुआ था। आठ लाख को मिलेगी सर्विस इस प्रोजेक्ट की एक प्रमुख विशेषता चार घंटे की अधिकतम बिजली सप्लाई है, जिसमें अधिकतम मांग के समय 90 प्रतिशत उपलब्धता होगी। क्लीन एनर्जी को टाटा पावर के मुंबई डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो लगभग आठ लाख हाउसिंग, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा।

कार्बन उत्सर्जन कम होने की उम्मीद एक बार चालू होने पर, इससे सालाना लगभग 315 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली उत्पादन और प्रति वर्ष 0.25 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि यह प्रोजेक्ट टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन को राज्य के रेगुलेटरी कमिशन द्वारा निर्धारित अपने रिन्यूएबल पर्चेज ऑब्लिगेशन (आरपीओ) को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।