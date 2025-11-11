किस भाव पर हो सकती है Tata Motors की लिस्टिंग? शुरुआत के बाद पहले 10 दिन इसलिए होंगे अहम; इस तरह होगा कारोबार

Language
    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:22 AM (IST)

    टाटा मोटर्स का रीस्ट्रक्चरिंग (Tata Motors Listing Price) इस हफ्ते पूरा होगा। कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस 12 नवंबर, 2025 को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। डीमर्जर के बाद, कंपनी दो भागों में विभाजित होगी: पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल कंपनी की लिस्टिंग टाटा मोटर्स के नाम से होगी। एनालिस्ट्स को इसकी लिस्टिंग 300-350 रुपये की रेंज में होने की उम्मीद है।

    टाटा मोटर्स की कल होने जा रही लिस्टिंग

    नई दिल्ली। टाटा मोटर्स की रीस्ट्रक्चरिंग का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अब आखिरकार ये इस हफ्ते पूरी तरह से लागू हो जाएगा। आखिरी पड़ाव में इसका कमर्शियल व्हीकल्स (CV) बिजनेस 12 नवंबर, 2025 को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा।
    टाटा मोटर्स के डीमर्जर से यह ऑटो दिग्गज दो अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बंटने जा रही है। इनमें एक पैसेंजर व्हीकल्स पर फोकस करेगी और दूसरी कमर्शियल व्हीकल्स पर। पैसेंजर व्हीकल कंपनी पहले ही लिस्ट हो चुकी है।
    अब कमर्शियल व्हीकल कंपनी की लिस्टिंग (Tata Motors Commercial Vehicles Limited Share Price) की तैयारी है। ध्यान रहे कि इसकी लिस्टिंग टाटा मोटर्स (Tata Motors Listing Price) नाम से होगी, जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट संभालेगी।

    कितने पर हो सकती है लिस्टिंग

    टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स (TMLCV) टाटा मोटर्स से डीमर्जर के बाद 12 नवंबर को अपने मार्केट डेब्यू की तैयारी में है। लिस्टिंग NSE और BSE पर होने की उम्मीद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेयरहोल्डर्स को हर टाटा मोटर्स शेयर के बदले 1 TMLCV शेयर मिलेगा।
    डीमर्जर प्लान के तहत वैल्यूएशन पर TMLCV की अनुमानित वैल्यू 260.75 रुपये है। मगर एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि इसकी लिस्टिंग 300-350 रुपये की रेंज में हो सकती है।

    ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेगमेंट

    पहले दस ट्रेडिंग सेशन के लिए, नया स्टॉक यानी टाटा मोटर्स ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेगमेंट में रहेगा। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स शेयर तभी खरीद सकते हैं जब वे डिलीवरी लेना चाहते हों, क्योंकि शुरू में इंट्राडे ट्रेडिंग की इजाजत नहीं होगी।

    करने जा रही बड़ी डील

    दूसरी तरफ TMLCV इवेको ग्रुप के कमर्शियल व्हीकल ऑपरेशंस को €3.8 बिलियन (करीब 39 हजार करोड़ रुपये) में खरीदने की भी कोशिश कर रही है। अगर ये डील होती है तो इसका रेवेन्यू तीन गुना हो सकता है। इसके साथ ही TMLCV मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है।

    क्या है डीमर्जर का मकसद

    टाटा मोटर्स के डीमर्जर का मकसद कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल दोनों बिजनेस के लिए ज्यादा क्लियर वैल्यूएशन हासिल करना था। वहीं जानकार TMLCV की मार्केट लीडरशिप और कैश जनरेशन क्षमता को लेकर काफी बुलिश हैं।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक आगामी शेयर लिस्टिंग की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

