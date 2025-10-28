Language
    टाटा ग्रुप की NBFC कंपनी को 1097 करोड़ रुपये का मुनाफा, कमाई बढ़कर 7737 करोड़, रिकॉर्ड हाई के पास पहुंचे शेयर

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:46 PM (IST)

    FY26 की दूसरी तिमाही में टाटा कैपिटल का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1097 करोड़ रुपये रहा, जबकि ऑपरेशनल इनकम लगभग 8 प्रतिशत बढ़कर 7,737.18 करोड़ रुपये रही।  कंपनी ने कहा कि अनसिक्योर्ड रिटेल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी में सुधार के रुझान दिखने लगे हैं।

    टाटा कैपिटल के मुनाफे में सालाना आधार पर 2 फीसदी की वृद्धि हुई।

    नई दिल्ली। टाटा कैपिटल ने FY26 की दूसरी तिमाही (Tata Capital Q2 Result) के नतीजे जारी कर दिए हैं। हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई टाटा समूह की इस कंपनी को Q2 में 1097 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। यह मुनाफा पिछले वर्ष की इसी तिमाही में हुए 1,076 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से 2 प्रतिशत ज्यादा है यानी सालाना आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है।

    वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में टाटा कैपिटल की ऑपरेशन इनकम लगभग 8 प्रतिशत बढ़कर 7,737.18 करोड़ रुपये रही, जबकि कंपनी ने इससे पहले वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 7,184.78 करोड़ रुपये की ऑपरेशनल इनकम दर्ज की थी।

    कंपनी के खर्च बढ़े

    इस तिमाही में टाटा कैपिटल का खर्च साल-दर-साल लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 6,246.15 करोड़ रुपये हो गया। वही, नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होकर 14.18 प्रतिशत रह गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 14.97 प्रतिशत था।

    तिमाही के अंत में एसेट अंडर मैनेजमेंट 2,43,896 करोड़ रुपया रहा, जो क्रमिक आधार पर 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 29,992 रही। कंपनी ने कहा कि अनसिक्योर्ड रिटेल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी में सुधार के रुझान दिखने लगे हैं।

    दरअसल, अनसिक्योर्ड रिटेल सेगमेंट में कंपनी की ग्रॉस लोन बुक 11.6 प्रतिशत है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए रेशियो क्रमशः 1.6 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत है, जो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के स्तर के अनुरूप हैं। कंपनी ने कहा कि उसने अपने मोटर फाइनेंस सेगमेंट में कलेक्शन रिकवरी को मजबूत किया है।

    Q2 रिजल्ट पर मैनेजमेंट ने क्या कहा?

    टाटा कैपिटल के एमडी और सीईओ राजीव सभरवाल ने कहा कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही कंपनी के लिए व्यापक आधार पर एक मज़बूत तिमाही रही। उन्होंने कहा कि मोटर फाइनेंस को छोड़कर, कंपनी के एयूएम में साल-दर-साल 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सीईओ राजीव सभरवाल ने यह भी कहा कि सभी कैटेगरीज में क्रेडिट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है। राजीव सभरवाल ने कहा कि सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती से खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में उच्च विकास दर के लिए अनुकूल माहौल बनेगा।

    रिजल्ट से पहले शेयरों में दिखी तेजी

    टाटा कैपिटल ने दूसरी तिमाही के नतीजे बाजार बंद होने के बाद जारी किए। 28 अक्तूबर के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिली और यह तेजी के साथ 331.10 रुपये पर बंद हुए। इस महीने लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल के शेयरों ने 336.65 रुपये का हाई लगाया था।

