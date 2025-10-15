Axis Bank Q2 Results: बैंक का मुनाफा घटकर रहा 5090 करोड़, बेड लोन से आय में कमी, बट्टे खाते में डाले 3265 करोड़

नई दिल्ली। देश के दिग्गज प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक (Axis Bank Q2 Result) ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक का नेट प्रॉफिट 5090 करोड़ रुपये रहा, हालांकि सालाना आधार पर इसमें 26% की गिरावट आई है। मुनाफे में यह गिरावट बेड लोन के कारण की गई हाई प्रोविजनिंग के कारण हुई है, जिससे बैंक की इनकम पर दबाव बढ़ा। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में बैंक की कुल इनकम 1% बढ़कर 37,595 करोड़ रुपये रही।

स्टॉक एक्सचेंज को दी फाइलिंग में बैंक ने कहा, "दूसरी तिमाही के दौरान ग्रॉस स्लिपेज 5,696 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में यह 8,200 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 4,443 करोड़ रुपये था। वहीं, इस तिमाही के दौरान एनपीए से रिकवरी और अपग्रेड 2,887 करोड़ रुपये रहा। वहीं, इस दौरान बैंक ने कुल 3,265 करोड़ रुपये के एनपीए को बट्टे खाते में डाला।

हर पैमाने पर कैसे रहे नतीजे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 2 फीसदी बढ़ी है जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.73 फीसदी रहा।

30 सितंबर 2025 तक बैंक का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्रमशः 1.46% और 0.44% रहा, जबकि 30 जून, 2025 तक यह 1.57% और 0.45% था।

इस तिमाही के दौरान ग्रॉस स्लिपेज 5,696 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में यह 8,200 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 4,443 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में बैंक की प्रोविजनिंग और कंटीजेंस 3,547 करोड़ रुपये रही।

इसके अलावा, बैंक की समग्र पूंजी पर्याप्तता 16.55% रही, जबकि पिछली तिमाही में यह 16.85% थी।