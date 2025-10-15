LG और टाटा कैपिटल के बाद अब आ रहे हैं 5 बड़े आईपीओ, boAt व Groww समेत बड़े नाम शामिल, ये रही पूरी डिटेल

नई दिल्ली। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स (LG India IPO) और टाटा कैपिटल के आईपीओ के बाद अब 5 और बड़े पब्लिक इश्यू बाजार में आने वाले हैं। इन पब्लिक इश्यू का कुल साइज 35,000 करोड़ है, इनमें लेंसकार्ट और ब्रोकरेज फर्म ग्रो के आईपीओ शामिल हैं। आईपीओ में निवेश (New IPO) करने वाले लोगों के लिए यह एक और अच्छा मौका है, खासकर उन निवेशकों के लिए जिन्हें एलजी इंडिया के आईपीओ को अलॉटमेंट नहीं मिल पाया। दरअसल, आने वाले आईपीओ में बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं, ऐसे में इनके इश्यू से बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Lenskart IPO देश में आईवियर रिटेल स्टोर चलाने वाली कंपनी लेंसकार्ट नवंबर की शुरुआत में अपना 8,000 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च करने के लिए तैयार है। Groww IPO ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म Groww भी नवंबर के पहले हफ्ते में 7,000 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। बेंगलुरु स्थित यह ब्रोकरेज फर्म 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स के साथ भारत के टॉप इन्वेस्टमेंट प्लेटफार्मों में से एक बनकर उभरी है।

Pine Labs IPO फिनटेक दिग्गज Pine Labs भी नवंबर की शुरुआत में 5,800 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी 5,00,000 से ज़्यादा व्यापारियों को पेमेंट और कॉमर्स सॉल्युशन ऑफर करती है। ये भी पढ़ें- 10 शेयरों ने साल 2025 में दिया 95% तक रिटर्न, सैकड़ों म्यूचुअल फंड करते हैं इन पर भरोसा: आपके पास है कोई ICICI Prudential AMC IPO भारत की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी 10,000 करोड़ रुपये के आईपीओ की तैयारी कर रही है, जिसमें ब्रिटेन स्थित प्रूडेंशियल 10% हिस्सेदारी बेचेगी। boAt IPO लाइफस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड boAt के आईपीओ के नवंबर के आखिरी तक बाज़ार में आने की उम्मीद है। यह कंपनी इस पब्लिक इश्यू से 2000 करोड़ रुपये जुटाएगी। आईपीओ से मिलने वाली इस रकम का इस्तेमाल कंपनी कर्ज़ कम करने और मैन्युफेक्चरिंग कैपिसिटी बढ़ाने में करने की योजना बना रही है।