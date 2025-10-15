10 शेयरों ने साल 2025 में दिया 95% तक रिटर्न, सैकड़ों म्यूचुअल फंड करते हैं इन पर भरोसा: आपके पास है कोई
म्यूचुअल फंड योजनाओं में शामिल कुछ शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न (High Return Stocks) दिया है। सितंबर 2025 तक, 229 शेयर 100 से अधिक योजनाओं में शामिल थे। इनमें से 10 शेयरों ने 10 महीने से भी कम समय में 95% तक का रिटर्न दिया है। एलएंडटी फाइनेंस, आरबीएल बैंक और आदित्य बिड़ला कैपिटल जैसे शेयरों ने निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिया है।
नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड हाउस अपनी स्कीमों के जरिए अलग-अलग शेयर खरीदते हैं। अगर कोई शेयर कई म्यूचुअल फंड स्कीमों के पास हो तो निवेशक उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। सितंबर 2025 तक 100 से ज्यादा स्कीमों के पास 229 शेयर हैं, जिनमें से ज्यादातर ने अच्छा रिटर्न (High Return Stocks) दिया है।
इनमें से, 10 शेयर ऐसे हैं, जिन्होंने 10 महीने से भी कम समय में 95% तक रिटर्न दिया है। आइए जानते हैं इन शेयरों की डिटेल।
L&T Finance Share Price
साल 2025 में ये स्टॉक 95.6% बढ़कर 269.6 रुपये पर पहुंच गया। सितंबर 2025 तक, यह 147 म्यूचुअल फंड स्कीमों के पास था, जिनकी कुल इक्विटी होल्डिंग्स की वैल्यू 6,560 करोड़ रुपये थी।
RBL Bank Share Price
कैलेंडर वर्ष 2025 (CY25) में, ये स्टॉक 88% बढ़कर 296.6 रुपये पर पहुंच गया। सितंबर 2025 तक, यह 120 म्यूचुअल फंड स्कीमों के पास था, जिनकी इक्विटी होल्डिंग्स कुल 5,085 करोड़ रुपये थी।
Aditya Birla Capital Share Price
CY25 में ये स्टॉक 70% बढ़कर 305 रुपये पर पहुंच गया। सितंबर 2025 तक 142 म्यूचुअल फंड स्कीमों के पास ये शेयर था और उनकी इस शेयर में कुल होल्डिंग 4,980 करोड़ रुपये थी।
FSN E-Commerce Ventures
यह स्टॉक इस साल अब तक 57% से अधिक बढ़ा है और 259 रुपये पर पहुंच गया है। सितंबर 2025 तक यह शेयर 179 म्यूचुअल फंड स्कीमों में शामिल है। इनकी इस शेयर में इक्विटी होल्डिंग्स 12,765 करोड़ रुपये है।
Fortis Healthcare Share Price
CY25 में स्टॉक 54.6% बढ़कर 1,094.9 रुपये पर पहुंच गया। सितंबर 2025 तक, 225 म्यूचुअल फंड स्कीम के पास यह था, जिनकी कुल होल्डिंग 18,153 करोड़ रुपये थी।
Manappuram Finance Share Price
CY25 में अब तक /s स्टॉक 51% बढ़कर 288.4 रुपये ke हो गया है। सितंबर 2025 तक, 110 म्यूचुअल फंड स्कीमों के पास ये स्टॉक था, जिनकी कुल इक्विटी होल्डिंग 1,587 करोड़ रुपये थी।
MCX Share Price
CY25 में, ये शेयर भी करीब 51% बढ़ा है और 9,470 रुपये पर पहुंच गया। सितंबर 2025 तक, यह 241 म्यूचुअल फंड स्कीम के पास था, जिनकी इक्विटी होल्डिंग Rs 14,649 करोड़ थी।
Bajaj Finance Share Price
CY25 में ये स्टॉक 51% बढ़कर 1,046.6 रुपये हो गया। सितंबर 2025 तक यह 469 म्यूचुअल फंड स्कीम के पास था, जिनकी कुल इक्विटी होल्डिंग 54,523 करोड़ रुपये थी।
Navin Fluorine International Share Price
यह स्टॉक CY25 में 50.5% बढ़कर 4,932.7 रुपये पर पहुंच गया। सितंबर 2025 तक, 146 म्यूचुअल फंड स्कीम के पास यह शेयर था, जिनकी कुल होल्डिंग 4,314 करोड़ रुपये थी।
Muthoot Finance Share Price
CY25 में यह स्टॉक 46.5% बढ़कर 3,247 रुपये पर पहुंच गया। सितंबर 2025 तक यह 211 म्यूचुअल फंड स्कीम के पास था, जिनकी इक्विटी होल्डिंग्स की कीमत 11,293 करोड़ रुपये थी।
Maruti Suzuki India Share Price
यह स्टॉक CY25 में 45% बढ़कर 16,282.50 रुपये पर पहुंच गया। सितंबर 2025 तक यह 489 म्यूचुअल फंड स्कीम के पास था, जिनकी इक्विटी होल्डिंग 73,225 करोड़ रुपये थी।
TVS Motor Company Share Price
CY25 में, ये स्टॉक 47% से अधिक बढ़कर Rs 3,503 पर पहुंच गया। सितंबर 2025 तक, यह 321 म्यूचुअल फंड स्कीम के पास था, जिनकी इक्विटी होल्डिंग्स कुल Rs 23,525 करोड़ थीं।
