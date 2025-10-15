मोतीलाल ओसवाल के दो पसंदीदा शेयर कराएंगे तगड़ी कमाई, 35% तक रिटर्न का मौका; फेस्टिव सीजन में बन जाएंगे मालामाल
मोतीलाल ओसवाल ने एलटी फूड्स और हीरो मोटोकॉर्प के शेयर खरीदने (Stocks To Buy) की सलाह दी है, जिनसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एलटी फूड्स का टार्गेट 560 रुपये है, क्योंकि कंपनी ने ग्लोबल ग्रीन यूरोप में हिस्सेदारी खरीदी है। हीरो मोटोकॉर्प का टार्गेट 6315 रुपये है, और यह चौथी सबसे बड़ी EV कंपनी बन गई है।
नई दिल्ली। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी नई रिपोर्ट में दो शेयर खरीदने की सलाह दी है। इनमें एलटी फूड्स (LT Foods Share Price) और हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp Share Price) शामिल हैं। ये शेयर 35 फीसदी से अधिक तक रिटर्न दे सकते हैं। आइए जानते हैं, इन शेयरों के टार्गेट।
LT Foods Share Target
बुधवार को BSE पर सुबह साढ़े 9 बजे एलटी फूड्स का शेयर 414.85 रुपये पर है, जबकि इसका टार्गेट मोतीलाल ओसवाल ने 560 रुपये दिया है। यानी ये शेयर मौजूदा रेट से 35 फीसदी से अधिक रिटर्न दे सकता है।
मोतीलाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि LT Foods ने हंगरी की ग्लोबल ग्रीन यूरोप में 100% हिस्सेदारी खरीदी है। ये कदम कंपनी की पैकेज्ड फूड के जरिए ग्रोथ करने और अपने RTH (रेडी टू हीट) और RTE (रेडी टू ईट) सेगमेंट को और मजबूत करने की लॉन्ग-टर्म स्ट्रैटेजी के मुताबिक है।
इस कदम से LT Foods को सेंट्रल और सदर्न यूरोप में और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही अपने क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ तालमेल भी बढ़ेगा।
पारंपरिक रूप से बासमती चावल कंपनी, LTFOODS ऑर्गेनिक सेगमेंट में एंट्री के साथ एक मल्टी-प्रोडक्ट FMCG प्लेयर बन गई है। चावल बिजनेस में अच्छी ग्रोथ के साथ, ऑर्गेनिक सेगमेंट के और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह लोगों में हेल्दी और जागरूक खाने की आदतें अपनाना है।
इससे आगे चलकर कंपनी के ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि LTFOODS FY25-27 में रेवेन्यू/EBITDA/प्रॉफिट में 15%/20%/24% की CAGR दर्ज करेगी।
Hero Motocorp Share Target
हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 5592 रुपये पर है, जबकि इसका टार्गेट 6315 रुपये है। ये शेयर 10 फीसदी से ज्यादा कमाई करा सकता है। मोतीलाल के अनुसार अक्टूबर महीने में हीरो मोटोकॉर्प, ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़कर देश की चौथी सबसे बड़ी EV बनाने वाली कंपनी बन गई है।
इसके अलावा, हीरो मोटोकॉर्प ने पेल्पी इंटरनेशनल और यूरो 5+ मॉडल्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप के जरिए इटली में एंट्री की है।
GST रेट 28% से घटाकर 18% होने से हीरो मोटोकॉर्प के पोर्टफोलियो के लगभग 95% को फायदा होगा। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि त्योहारों के मौसम से HMCL का वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा।
हाल ही में लॉन्च हुई नई ग्लैमर से 125cc सेगमेंट में इसकी मौजूदगी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन यह इसके मौजूदा मॉडल्स को भी खत्म कर सकती है। कुल मिलाकर, इस साल की कमजोर शुरुआत के बाद, उम्मीद है कि HMCL FY26 को लगभग 1% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ खत्म करेगी और FY27E में घरेलू बिजनेस में 6% की बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज करेगी।
दोनों वर्षों में मार्जिन में मामूली 30bp सुधार को भी ध्यान में रखा गया है।
