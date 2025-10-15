धमाकेदार लिस्टिंग के बाद LG शेयरों का अब क्या करें? अगर ऐसा हुआ तो IPO प्राइस से 83% होगी कमाई; ₹2000 के पार जाएगा भाव
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स (LG Share Target) के शेयरों की शेयर बाजार में शानदार शुरुआत हुई, जो आईपीओ मूल्य से 50.4% प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुए। हालांकि, मुनाफावसूली के कारण शेयर में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन ब्रोकरेज फर्मों ने एलजी पर भरोसा जताते हुए इसके शेयरों में और तेजी की उम्मीद जताई है। मोतीलाल ओसवाल ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया पर "BUY" रेटिंग दी है और ₹1,800 का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है।
नई दिल्ली। मंगलवार को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की शेयर बाजार में जोरदार लिस्टिंग (LG ELectronics Share Listing) हुई। इसका शेयर 1140 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 50.4 फीसदी प्रीमियम के साथ BSE पर 1710.10 रुपये पर लिस्ट हुआ। इसके बाद ये 1736.40 रुपये तक चढ़ा। मगर फिर प्रॉफिट बुकिंग के कारण लिस्टिंग प्राइस से 25.60 रुपये या 1.49 फीसदी की गिरावट के साथ 1689.40 रुपये पर बंद हुआ।
कल एलजी के शेयरों में जबरदस्त ट्रेडिंग हुई और वॉल्यूम भी काफी हेवी रहा। इसी वजह से लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले शेयर में बहुत अधिक गिरावट नहीं आई।
अब क्या करें एलजी शेयरों का
अगर आपने एलजी के शेयर खरीदे हैं या आईपीओ में मिले शेयरों को बेचा नहीं है, तो आपके मन में जरूर सवाल आ रहो होगा कि अब क्या करें। दरअसल कई ब्रोकरेज फर्म ने एलजी पर भरोसा करते हुए इसके शेयर में और तेजी की उम्मीद जताई है। इनमें एक ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि ये शेयर 2000 रुपये के पार जा सकता है।
मोतीलाल ओसवाल की क्या है राय
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Share Target) पर "BUY" रेटिंग और ₹1,800 प्रति शेयर का टार्गेट प्राइस दिया है। इसका मतलब है कि ये शेयर आईपीओ प्राइस से 58% की बढ़त हासिल कर सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया भारत के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्यूरेबल्स मार्केट में ग्रोथ की संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।
आईपीओ प्राइस से 83% फायदा
एलजी के लिए मोतीलाल ओसवाल का बुल केस प्राइस टार्गेट ₹2,000 प्रति शेयर से अधिक का है। इसका मतलब है कि ये अपने आईपीओ इश्यू प्राइस से 83% की बढ़त प्राप्त कर सकता है।
