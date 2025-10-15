धमाकेदार लिस्टिंग के बाद LG शेयरों का अब क्या करें? अगर ऐसा हुआ तो IPO प्राइस से 83% होगी कमाई; ₹2000 के पार जाएगा भाव

नई दिल्ली। मंगलवार को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की शेयर बाजार में जोरदार लिस्टिंग (LG ELectronics Share Listing) हुई। इसका शेयर 1140 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 50.4 फीसदी प्रीमियम के साथ BSE पर 1710.10 रुपये पर लिस्ट हुआ। इसके बाद ये 1736.40 रुपये तक चढ़ा। मगर फिर प्रॉफिट बुकिंग के कारण लिस्टिंग प्राइस से 25.60 रुपये या 1.49 फीसदी की गिरावट के साथ 1689.40 रुपये पर बंद हुआ।

कल एलजी के शेयरों में जबरदस्त ट्रेडिंग हुई और वॉल्यूम भी काफी हेवी रहा। इसी वजह से लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले शेयर में बहुत अधिक गिरावट नहीं आई।

अब क्या करें एलजी शेयरों का अगर आपने एलजी के शेयर खरीदे हैं या आईपीओ में मिले शेयरों को बेचा नहीं है, तो आपके मन में जरूर सवाल आ रहो होगा कि अब क्या करें। दरअसल कई ब्रोकरेज फर्म ने एलजी पर भरोसा करते हुए इसके शेयर में और तेजी की उम्मीद जताई है। इनमें एक ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि ये शेयर 2000 रुपये के पार जा सकता है।