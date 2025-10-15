128 साल पुराने बिजनेस ग्रुप की कंपनी ने खरीदी जमीन, 26 एकड़ में घर बनाकर कमाएगी ₹1100 Cr; कौन है इसका मालिक

नई दिल्ली। सन 1897 में शुरू हुए 128 साल पुराने गोदरेज ग्रुप की कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज (Godrej Properties Share Price) ने एक बड़ा लैंड पार्सल खरीदा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने साउथ बेंगलुरु में सरजापुर रोड के पास 26 एकड़ जमीन खरीदने की घोषणा की। कंपनी इस जमीन पर एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना रही है, जिससे लगभग 1,100 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल हो सकता है।

इस खरीद से सरजापुर रोड कॉरिडोर में कंपनी का भरोसा और मजबूत हुआ है, जो तेजी से बेंगलुरु के सबसे वाइब्रेंट रेजिडेंशियल डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। इससे एक माइक्रो-मार्केट में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है

किसके पास है कमान गोदरेज प्रॉपर्टीज एक पब्लिक कंपनी है, लेकिन इसकी ओनरशिप ज्यादातर गोदरेज ग्रुप के जरिए गोदरेज परिवार से जुड़ी हुई है। इसके अहम लोग हैं पिरोजशा अदी गोदरेज (एग्जीक्यूटिव चेयरमैन) और आदी गोदरेज (गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन और गोदरेज प्रॉपर्टीज के फाउंडर) और गौरव पांडे (मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO)।

क्यों सरजापुर बन गया है एक प्रीमियम लोकेशन गोदरेज प्रॉपर्टीज के अनुसार व्हाइटफील्ड, आउटर रिंग रोड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे मुख्य रोजगार केंद्रों से सरजापुर की कनेक्टिविटी, साथ ही बड़े स्कूलों, अस्पतालों, रिटेल सेंटरों और घूमने-फिरने की जगहों समेत हाई-क्वालिटी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तक अच्छी एक्सेस ने सरजापुर को घर खरीदने वालों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बना दिया है।

इस कॉरिडोर ने लगातार मजबूत मार्केट फंडामेंटल्स और हेल्दी एब्जॉर्प्शन रेट दिखाए हैं। ये इंडिकेटर न सिर्फ इस इलाके की हमेशा रहने वाली अपील को दिखाते हैं, बल्कि बेंगलुरु के बदलते रियल एस्टेट माहौल में इसके बढ़ने की संभावना को भी दिखाते हैं।

साउथ बेंगलुरु में गोदरेज प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड मजबूत साउथ बेंगलुरु में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने गोदरेज पार्क रिट्रीट और गोदरेज लेकसाइड ऑर्चर्ड्स जैसे डेवलपमेंट के साथ एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स ही ग्राहकों को काफी पसंद आए हैं और बिक्री की रफ्तार भी बनी हुई है।

इनकी सफलता सरजापुर कॉरिडोर के हाई-डिमांड वाले माइक्रो-मार्केट के तौर पर स्टेटस को मजबूत करती है और कंपनी की हाई-क्वालिटी रेजिडेंशियल कम्युनिटी बनाने की लगातार काबिलियत को दिखाती है।