Gift Nifty में उछाल, शेयर मार्केट में तेज शुरुआत की उम्मीद; टेक महिंद्रा और ओला सहित इन स्टॉक्स पर रखें नजर

नई दिल्ली। बुधवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी के साथ शुरुआत हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) में अच्छी-खासी बढ़त दिख रही है। सुबह करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 90.50 पॉइंट्स या 0.36 फीसदी की तेजी के साथ 25,285.50 पर है। इससे संकेत मिल रहा है कि शेयर बाजार में आज (Stock Market Today) पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है।

हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हो रही बिकवाली और सभी सेक्टरों में लगातार प्रॉफिट बुकिंग जैसे निगेटिव फैक्टर भी एक्टिव रहेंगे। एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि निफ्टी 24,800 और 25,300 के बीच कंसोलिडेट करेगा, जिसमें 25,000 एक अहम सपोर्ट लेवल होगा। मिड-कैप और स्मॉल-कैप इंडेक्स में सुस्ती के संकेत दिखने से बड़े इंडेक्स पर दबाव बना रह सकता है।

इस बीच आज कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।

Q2 Results Today - एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, L&T फाइनेंस, एंजेल वन, डेल्टा कॉर्प, हेरिटेज फूड्स, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, KEI इंडस्ट्रीज, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, मुथूट कैपिटल सर्विसेज, नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स, नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन, ओबेरॉय रियल्टी, क्विक हील टेक्नोलॉजीज़, रोसारी बायोटेक, टाटा कम्युनिकेशंस और ऊर्जा ग्लोबल आज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी।

Tech Mahindra - Q2 में प्रॉफिट 4.4% गिरकर 1,194.5 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 1,250.1 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू 5.1% बढ़कर 13,994.9 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 13,313.2 करोड़ रुपये था। G R Infraprojects - प्रॉफिट 45.1% बढ़कर 471.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 325 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू 23.6% बढ़कर 3,580.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 2,897.2 करोड़ रुपये था। ICICI Lombard General Insurance Company - प्रॉफिट 18.1% बढ़कर 820 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल यह 694 करोड़ था, जबकि ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम 1.9% घटकर 6,596 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल यह 6,721 करोड़ थी।

ग्रॉस प्रीमियम रिटन 1.6% बढ़कर 7,058.9 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल यह 6,948.3 करोड़ था। टोटल इनकम 12.5% बढ़कर 6,582.7 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल यह 5,850.7 करोड़ था

Cyient DLM - प्रॉफिट 108% बढ़कर 32.1 करोड़ रुपये और रेवेन्यू 20.2% घटकर 310.6 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पहले यह 389.5 करोड़ रुपये था। Thyrocare Technologies - प्रॉफिट 81% बढ़कर 47.8 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 26.4 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 22.1% बढ़कर 216.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 177.4 करोड़ रुपये था। Saatvik Green Energy - कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, सात्विक सोलर इंडस्ट्रीज को सोलर PV मॉड्यूल की सप्लाई के लिए तीन जाने-माने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर/EPC प्लेयर से 638.85 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। Jaiprakash Associates, Vedanta - कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने वेदांता द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने को मंजूरी दे दी है। यह ट्रांजैक्शन इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत है। Mishra Dhatu Nigam - कंपनी को 306 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इसके साथ ही, आज की तारीख में MIDHANI की ओपन ऑर्डर पोजीशन लगभग 2,212 करोड़ रुपये है। DCM Shriram - कंपनी ने गुजरात के झगड़िया में अपने केमिकल कॉम्प्लेक्स में 35,000 TPA का एपिक्लोरोहाइड्रिन (ECH) प्लांट चालू कर दिया है। बाकी 17,000 TPA की कैपेसिटी भी जल्द ही चालू कर दी जाएगी। G R Infraprojects - इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 9 अक्टूबर को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस और कुछ दूसरी जगहों के साथ-साथ प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप के कुछ सदस्यों, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कुछ कर्मचारियों के घरों पर सर्च ऑपरेशन किया। यह सर्च 14 अक्टूबर को कंपनी की जगह पर खत्म हुई।

Ola Electric Mobility - देश की सबसे बड़ी प्योर-प्ले EV कंपनी 17 अक्टूबर को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर प्रीमियर के जरिए एनर्जी स्पेस में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। प्रमोटर और CMD ने इस दिवाली पर पहला नॉन-व्हीकल प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में ट्वीट किया है।