    एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 400 अंक ऊपर, निफ्टी 25936 पर हुआ बंद, शेयर बाजार अचानक तेजी के 5 कारण

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 04:11 PM (IST)

    आज शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 150 अंक गिरकर 84,628 पर और निफ्टी 30 अंक गिरकर 25,936 पर बंद हुआ। बाजार में सुधार के कई कारण थे, जिनमें अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता में आशावाद और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद शामिल हैं। निवेशकों को अब आगे बाजार के रुझानों का इंतजार है।

    नई दिल्ली। इक्विटी बेंचमार्क सूचकांकों में मंगलवार को दोपहर बाद तेजी आई। जबकि शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती और अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता में प्रगति की उम्मीदों पर आशावादी हो गए।

    सेंसेक्स 551.18 अंक या 0.65 फीसदी गिरकर 84,227.66 अंक के निचले स्तर पर आ गया था, जो बाद में कुछ कम हुआ और 150.69 अंक या 0.18 फीसदी की गिरावट के साथ 84,628.16 अंक पर बंद हुआ।

    निफ्टी भी 140 अंक या 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 25,826.15 अंक तक गिरने के बाद संभला और 29.85 अंक या 0.11 फीसदी की गिरावट के साथ 25,900 अंक के ऊपर 25,936.20 अंक पर बंद हुआ।

    निफ्टी 50 के टाटा स्टील, JSW स्टील और SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टॉप गेनर्स रहे, जबकि टेक महिंद्रा और बजाज फिनसर्व प्रमुख लूजर्स रहे।

    बाजार में सुधार के प्रमुख चालक

    1. अमेरिका-चीन व्यापार आशावाद

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक से पहले वाशिंगटन और बीजिंग के अधिकारियों की टिप्पणियों से "प्रारंभिक सहमति" का संकेत मिला, जिससे धारणा में सुधार हुआ। दोनों पक्षों ने व्यापार समझौते की दिशा में प्रगति में विश्वास व्यक्त किया।

    2. फेड ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें


    निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति बैठक के नतीजों पर नज़र रख रहे हैं, जहाँ नीति निर्माताओं द्वारा अल्पकालिक ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की व्यापक उम्मीद है। अमेरिका में कम ब्याज दरें आमतौर पर वैश्विक तरलता में सुधार करती हैं और भारत जैसे उभरते बाजारों को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाती हैं।

    3. मासिक समाप्ति अस्थिरता: मंगलवार को निफ्टी मासिक डेरिवेटिव्स की समाप्ति ने इंट्राडे अस्थिरता में योगदान दिया, क्योंकि व्यापारियों ने अगली श्रृंखला के लिए अपनी स्थिति को आगे बढ़ा दिया।

    4. वोलाटिलिटी इंडेक्स में आई कमी

    भारत VIX 5.5 फीसदी की पहले की बढ़ोतरी के बाद 2 फीसदी घटकर 12.12 पर आ गया, जो निवेशकों की घबराहट में कमी तथा इक्विटी विश्वास में बढ़त को दिखाता है।

    5. सकारात्मक वैश्विक संकेत

    एशियाई बाजार मिले-जुले रहे, शंघाई का एसएसई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 गिरावट के साथ बंद हुए। सोमवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक दायरे में बंद हुए।

    तकनीकी मोर्चे पर, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स ने कहा कि सोमवार को निफ्टी की तेजी 25,940-26,000 के दायरे को पार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि 26,000 से ऊपर का ब्रेकआउट तेजी के रुझान को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जबकि 25,900 से नीचे की गिरावट इसकी गति को कमजोर कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल 25,590-25,400 के दायरे में और गिरावट की संभावना कम है।

    क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

    मेहता लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, "बाजार की धारणा सकारात्मक बनी हुई है, जिसे पांच उत्प्रेरकों का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका में सीपीआई में नरमी से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ रही हैं, अमेरिका-चीन व्यापार समझौते की संभावनाएं, हाल के सत्रों में एफआईआई का प्रवाह, वॉल स्ट्रीट सूचकांकों का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना और दूसरी तिमाही की आय की मजबूत शुरुआत शामिल हैं।"

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)